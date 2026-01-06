Bake-off/Bröd-ansvarig sökes!!
Ess-Farin AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ess-Farin AB i Stockholm
Vi söker en engagerad Brödansvarig!
Är du driven, serviceinriktad och trivs i ett högt tempo? Vi söker en utåtriktad och handlingskraftig person som tar vår brödavdelning till nya nivåer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa att sortimentet är anpassat efter lokala kundbehov över veckans olika dagar och butikens öppettider genom nära dialog med kunder och personal samt bevakning av försäljningsdata.
Ansvara för en inspirerande, flexibel och attraktiv varuexponering under hela öppettiden.
Planering, förberedelser och varubeställning för en effektiv drift.
Ansvara för städning av avdelningen samt skötsel av bakugnar.
Vara uppdaterad kring nyheter och trender, våga testa nya produkter för en modern avdelning.
Förmedla avdelningens erbjudande och känsla digitalt via sociala medier.
Ge kontinuerlig feedback till medarbetare och rapportera förbättringsåtgärder till närmsta chef.
Ständig optimering av driften för att nå uppsatta mål och nyckeltal.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och trivs i rollen där du syns och leder med närvaro.
Har god kommunikativ förmåga och hög social kompetens.
Är en effektiv "doer" som gillar högt tempo och att kavla upp ärmarna.
Är noggrann och följer rutiner och manualer.
Triggas av ständig förbättring och tydliga försäljningsmål.
Är matintresserad och har känsla för kvalitet och presentation.
Erfarenhet från bake-off/bageri, detaljhandel eller liknande är meriterande.
Vi erbjuder
En kreativ och social arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att sätta din prägel på avdelningen och utvecklas i rollen.
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta med både försäljning och produktutveckling.Publiceringsdatum2026-01-06Så ansöker du
Låter det som du? Skicka CV och ett kort personligt brev till christian.wollin@supermarket.ica.se
.
Då det är extremt många som söker när vi lägger upp en annons och du inte får svar på din ansökan är det för att vi har gått vidare med en annan kandidat till tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: christian.wollin@supermarket.ica.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ess-Farin AB
(org.nr 556193-7227)
Årstavägen 43 (visa karta
)
120 02 ÅRSTA Arbetsplats
Ica Supermarket Årsta Jobbnummer
9670153