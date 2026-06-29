Bakalava Bagare

Sultanzade AB / Bagarjobb / Göteborg
2026-06-29


Visa alla bagarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sultanzade AB i Göteborg

Vi söker en erfaren baklava-bagare
Är du passionerad för bakning och har erfarenhet av att tillverka traditionell baklava? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Publiceringsdatum
2026-06-29

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och engagerad baklava-bagare som kan tillverka baklava av hög kvalitet enligt traditionella recept. Du kommer att ansvara för hela processen – från förberedelse av deg och fyllning till bakning och presentation.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka baklava.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har god hygienkunskap och gillar att arbeta i ett högt tempo.

Vi erbjuder:
En trygg anställning.
Trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Gmail
E-post: Mustafabudak047@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sultanzade AB (org.nr 559263-8711)
Hisingsgatan 28-30 (visa karta)
417 03  GÖTEBORG

Jobbnummer
9984291

Prenumerera på jobb från Sultanzade AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sultanzade AB: