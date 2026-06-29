Bakalava Bagare
Sultanzade AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi söker en erfaren baklava-bagare
Är du passionerad för bakning och har erfarenhet av att tillverka traditionell baklava? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker en noggrann och engagerad baklava-bagare som kan tillverka baklava av hög kvalitet enligt traditionella recept. Du kommer att ansvara för hela processen – från förberedelse av deg och fyllning till bakning och presentation.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att baka baklava.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har god hygienkunskap och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Vi erbjuder:
En trygg anställning.
Trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
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E-post: Mustafabudak047@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sultanzade AB
(org.nr 559263-8711)
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9984291