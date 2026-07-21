Bageriansvar i Fjällvärlden
Fjällboden Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Storuman Visa alla butikssäljarjobb i Storuman
2026-07-21
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Vi söker en engagerad medarbetare till vårt bageri och deligrill på ICA Nära Fjällboden i Hemavan.
Som Sveriges största ICA Nära-butik, belägen i en välbesökt galleria, erbjuder vi en varierad arbetsdag i ett högt tempo. Vi söker dig som är flexibel, tar egna initiativ inom givna ramar, är noggrann och trivs med att arbeta efter rutiner. Du gillar när tempot är högt, har ett positivt arbetssätt och vill vara med och skapa en inspirerande upplevelse för våra kunder.
Erfarenhet från arbete i kök, bageri, konditori eller liknande är meriterande men inget krav.
Tillsvidareanställning, 6 månader provanställning tillämpas.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lisa.johansson@nara.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bageriansvar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fjällboden Aktiebolag
(org.nr 556614-1056)
Blå Vägen 35 (visa karta
)
925 93 HEMAVAN Arbetsplats
ICA Nära Fjällboden Kontakt
butiksschef
lisa johansson lisa.johansson@nara.ica.se 0954-30003 Jobbnummer
10008202