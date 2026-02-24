Bagare till Stenugnsbageri på Öland i sommar
Olof Stenugnsbageri AB / Bagarjobb / Borgholm Visa alla bagarjobb i Borgholm
2026-02-24
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olof Stenugnsbageri AB i Borgholm
Stenugnsbageriet Olof i Borgholm på Öland söker en bagare till sommarsäsongen 2026. Bageriet är öppet året runt och vi har extra högt tryck på sommaren eftersom Öland är en semesterdestination. Vi söker dig som har erfarenhet av att baka surdegsbröd, kavla degar och självständigt kan arbeta med avbakningen på morgonen. Det är önskvärt att du har arbetat som bagare tidigare och/eller har avslutat bagarutbildning och kan arbeta veckorna 24 - 33.
Bageriet ligger centralt i Borgholm. Våra bagare arbetar dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@stenugnsbagerietolof.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olof Stenugnsbageri AB
(org.nr 559311-9661)
V Järnvägsgatan 45 (visa karta
)
387 35 BORGHOLM Arbetsplats
Stenugnsbageriet Olof Jobbnummer
9761745