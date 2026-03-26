Bagare till hantverksbageri
2026-03-26
Vi söker en bagare med bred kompetens som känner sig trygg i hela hantverket - från levande surdegar till laminerade degar och klassiska kakdegar. Hos oss bakas allt från grunden, varje dag, med stor respekt för råvaran och ett hållbart tänk i allt vi gör.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Du blir en viktig del av vårt bageri där variationen är stor. Ena stunden jobbar du med surdegsbröd, nästa med croissanter, vetedegar eller småkakor. Vi söker dig som kan växla mellan olika typer av degar och har förståelse för hur de beter sig genom hela processen.Om företaget
Vi är ett mindre hantverksbageri, konditori och café i Sundsvall med stort fokus på kvalitet, råvara och arbetsglädje. Här jobbar vi tätt tillsammans, hjälper varandra över gränserna och har kul på jobbet - även när tempot är högt.
Vi arbetar främst med svenska och gärna norrländska råvaror och vill vara en positiv kraft i vår stad.Dina arbetsuppgifter
Bakning av surdegsbröd
Produktion av laminerade degar (croissanter, wienerbröd)
Tillverkning av bullar, kakor och småkakor
Arbete med olika degar genom hela processen
Planering och förberedelser i produktionen
Bidra med idéer och utveckling av sortimentKvalifikationer
Utbildad bagare eller motsvarande erfarenhet
Stor erfarenhet av surdeg, laminerade degar och kakdegar
God förståelse för degars egenskaper och jäsning
Självständig, noggrann och ansvarstagande
En lagspelare som gillar att jobba i ett mindre team
Vi erbjuder
Bra arbetstider
Ett kreativt och varierat arbete
Möjlighet att påverka och utvecklas
Ett sammansvetsat team med mycket arbetsglädjeÖvrig information
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till stenstansbageri@gmail.com
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: stenstansbageri@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenstans Bageri & Konditori AB
(org.nr 556490-5767)
Trädgårdsgatan 22 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Kontakt
Ägare
Ida Bergafors stenstansbageri@gmail.com 060171999 Jobbnummer
