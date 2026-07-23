Bagare sökes Älvsjö Konditori & Bageri AB
Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Älvsjö Konditori & Bageri AB söker en erfaren och engagerad bagare till vårt bageri i Älvsjö. Vi söker dig som har ett genuint intresse för bageriyrket och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, hantverk och service står i fokus.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av konditoriarbete och kan stötta produktionen vid behov, exempelvis med tillverkning av tårtor, moussetårtor, bakelser och andra konditoriprodukter.Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av bröd, frallor och övriga bageriprodukter.
Beredning av deg, bakning och avbakning.
Planering och förberedelse av den dagliga produktionen.
Säkerställa hög kvalitet på samtliga produkter.
Vid behov hjälpa till med tillverkning av tårtor, moussetårtor, bakelser och andra konditoriprodukter.
Ansvara för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet i bageriet.
Samarbeta med övriga medarbetare för en effektiv produktion.
Erfarenhet av arabiska bakverk och desserter är meriterande och ses som en stor fördel.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som bagare.
Har goda kunskaper inom traditionellt bagerihantverk.
Har erfarenhet av konditoriarbete och kan stötta verksamheten vid behov.
Är kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
Är ansvarstagande, positiv och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Klarar av att arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.
Arbetstid
Arbetet är huvudsakligen förlagt till tidiga morgnar. Arbete på helger och röda dagar ingår enligt verksamhetens behov.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV samt information om din utbildning och yrkeserfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: Info@alvsjo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsjö Konditori & Bageri Aktiebolag
(org.nr 556036-9208)
Johan Skyttes Väg 204 (visa karta
)
125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Älvsjö Konditori & Bageri AB Jobbnummer
10010414