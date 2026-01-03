Bagare med intresse för kavlade degar
2026-01-03
Vi söker dig som är utbildad bagare eller konditor. Du har gärna några års arbetslivserfarenhet, men vi välkomnar även nyutexaminerade med rätt inställning och engagemang.
Du har ett stort intresse för mat, bakning och smak samt en ambition att utvecklas och lära dig nya tekniker. Erfarenhet av kavlade degar är meriterande, men om du är nyutexaminerad utan praktisk erfarenhet förväntar vi oss att du har ett tydligt intresse och vilja att arbeta och utvecklas inom kavlade degar.
Som person är du strukturerad, har god prioriteringsförmåga och är lättlärd. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett team tillsammans med andra bagare samt Front of House-personal. Vi arbetar med en positiv attityd och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
I rollen som bagare får du arbeta med både bröd och söta bakverk.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 procent med 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är i huvudsak förlagda till tidig morgon, med viss variation. Arbete på vardagar och helger förekommer.
För rätt person finns möjlighet till kompetensutveckling och en långsiktig anställning. Vi erbjuder goda arbetsvillkor och en trivsam arbetsmiljö.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut då intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@pinchpantry.se Omfattning
Arbetsgivare Pinch Pantry AB
Linnégatan 62
413 08 GÖTEBORG
