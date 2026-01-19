Bagare/Konditor till Sabis Fältöversten
Sabis AB / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sabis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en av Sveriges i särklass snyggaste och mest inspirerande matbutik på Karlaplan? Sabis Fältöversten är prisbelönt och har vunnit priser så som: "Årets Fiskavdelning" och "Årets Matglädjebutik" flera gånger om. Vi arbetar med färskvaror av hög kvalitet, ostar och delikatesser, hängmörat kött, färsk fisk och skaldjur. Om rollen
Till Sabis Fältöversten söker vi nu en engagerad och yrkesskicklig medarbetare till vårt bageri- och konditoriteam. I rollen arbetar du med tillverkning av ett brett sortiment som sträcker sig från hantverksmässiga surdegslimpor till konditoriprodukter och desserter av hög kvalitet. Du blir en viktig del i den dagliga produktionen och är samtidigt med och driver samt utvecklar avdelningen framåt i nära samarbete med bagerichef.
Du är delaktig i planering och genomförande av produktionen och bidrar aktivt till att skapa ett attraktivt, kundnära och välfungerande bageri. Rollen innebär även ett visst ansvar för att leda och stötta kollegor i det dagliga arbetet. Sabis Fältöversten är en butik med stora ambitioner och avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas, med målet att växa och stärka sitt erbjudande ytterligare. En större renovering av hela butiken är planerad, vilket ger spännande möjligheter att vara med och forma framtidens bageri. Arbetstiden är förlagd enligt varierande butikstider och tillträde sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Du har en utbildning inom bageri och/eller konditori och ett genuint intresse för hantverket. Har du omkring fem års yrkeserfarenhet och tidigare arbetat i butiksbageri ser vi det som meriterande. Du är organiserad, driven och har en naturlig fallenhet för att ta ansvar och leda, alltid med kunden i fokus.
Som person trivs du i en miljö där tempo, kvalitet och samarbete går hand i hand. Du är engagerad, lösningsorienterad och motiveras av att utveckla både dig själv, teamet och avdelningen som helhet. Med ditt engagemang och din yrkesstolthet vill du vara med på en långsiktig resa i en växande verksamhet med höga ambitioner och starkt fokus på kvalitet och kundupplevelse.
Vi erbjuder dig
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Bagerichef Magnus Knutsson på magnus.knutsson@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7024889-1795978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), https://karriar.sabis.se
Hemköp Sabis Fältöversten (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9691919