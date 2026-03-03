Bagare/Konditor till Blå Porten
Boqueria AB / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boqueria AB i Stockholm
På Blå Porten älskar vi tempo, dofterna från nybakat och kreativt konditoriarbete samt stämningen i ett arbetslag som ständigt vill utvecklas.
Arbetet Du kommer ingå i köksteamet som ansvarar för bageri- och konditoriproduktion inför frukost, lunch och kvällsservering under sommaren. Arbetsuppgifterna innefattar degberedning, bakning, fyllningar, dekorationer, portionering och kvalitetskontroll. Du arbetar nära kökschef och övriga kollegor för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet och levereras i rätt tid.
Vi söker Vi söker en skicklig bagare/konditor med god yrkeskunskap och dokumenterad erfarenhet från bageri- eller konditorverksamhet. Du brinner för hantverket, har känsla för smak och form och vill bidra till att utveckla vårt utbud. Erfarenhet av både teknisk bakning och konstnärlig dekoration är meriterande.
Du är Du är noggrann, stresstålig och arbetar effektivt utan att kompromissa med kvalitet. Du trivs i ett lag, delar gärna med dig av idéer och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt. Flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstider är viktigt då arbetsbelastningen kan variera under säsongen.
Kravspecifikation
Relevant yrkeserfarenhet som bagare/konditor
God kunskap om deg- och baktekniker samt konditoriarbeten
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Hög känsla för hygien och kvalitet
Giltigt intyg om arbetsrätt och identifikation enligt lagkrav (vid behov)
Meriterande
Utbildning inom bageri eller konditori
Erfarenhet av produktion i högvolymsmiljö
Kunskap om specialdieter och allergener
Vi erbjuder Visstidsanställning under sommaren med möjlighet till förlängning. Alla anställningar inleds med provanställning. Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där utveckling uppmuntras och chansen att påverka menyer och produktutveckling.
Skicka din ansökan med CV och gärna ett par bilder på tidigare arbeten. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6375027-1870692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boqueria AB
(org.nr 556851-0837), https://jobb.boqueria.se
Djurgårdsvägen 64 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Boqueria Group Jobbnummer
9773910