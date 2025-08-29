Bagare/Konditor sökes till Maxi Hudiksvall
2025-08-29
Bagare/konditor sökes till ICA Maxi Hudiksvall
Vi söker nu en bagare/konditor till vårt bageri.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på 30 timmar i veckan med tillträde efter överenskommelse.
I vårt bageri jobbar ett härligt gäng som bakar gott bröd och goda bakverk 7 dagar i veckan, vi bakar från grunden med råvaror av hög kvalitet.
Våra bagare/konditorer jobbar tillsammans som ett team, dom lägger fokus på att erbjuda våra kunder en inbjudande bageriavdelning samt att utveckla och bredda vårt sortiment.
Vill du vara en del av vårt team, vara med att utveckla vårt bageri och vår stormarknad?
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att baka matbröd, fikabröd, tårtor, pajer, bakelser och kondisbitar. Det ingår att packa det som produceras, varupåfyllnad och kundbeställningar. Att tillsammans med sina kollegor medverka till en trivsam arbetsmiljö och säljande avdelning.
Du ska vara positiv, ansvarstagande, engagerad och tycka om att serva kunder. Ha förmåga att jobba både självständigt och i team, tycka om ett högt tempo och att ha många bollar i luften. Du ska vara strukturerad och ha förmåga att prioritera.
Tidigare erfarenhet av bageri- och konditoriproduktion, samt utbildning inom yrket är meriterande.
Ansökan ska vara oss till handa senast 14/9 2025
Vid frågor kontakta
Camilla Lindh
Försäljningschef färskvaror/bageri camilla.lindh@maxi.ica.se
0650-37745
Eller
Lars-Erik Svensson
Butikscheflars-erik.svensson@maxi.ica.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storbutiken i Hudiksvall AB
(org.nr 556763-3275)
Blockvägen 1 (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Arbetsplats
ICA Maxi Jobbnummer
9482190