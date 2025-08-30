Bagare/konditor
2025-08-30
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Visa alla jobb hos Aspsjö bröd och bakverk AB i Alingsås
Vi behöver bli fler!
Nu söker vi en bagare/konditor för att kunna fortsätta utveckla vårt bageri .
Vi tror att du är en positiv person med bagarutbildning. Du gillar nya utmaningar och har förmågan att arbeta strukturerat både självständigt och med kollegor.
Arbetet ger möjligheter att på sikt påverka sortimentet och ta fram nya produkter.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75% med möjlighet till fler timmar på sikt. Tillträde efter överenskommelse.
Givetvis är det schyssta arbetsvillkor med avtalsenlig lön.
Nuvarande arbetsupplägg innebär alltid lediga söndagar och storhelger
Visst låter det som ett toppenjobb så maila din ansökan till aspsjobrodochbakverk@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Aspsjobrodochbakverk@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.

Aspsjö bröd och bakverk AB
Aspsjö bröd & bakverk AB
Aspsjö bröd & bakverk AB Jobbnummer
9483939