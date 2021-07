Bagare / konditor - Lucu Food i Malmö AB - Bagarjobb i Malmö

Lucu Food i Malmö AB / Bagarjobb / Malmö2021-07-06Lucu Food är ett expansivt livsmedelsföretag med fokus på hög kvalitet till låga priser.Vi söker nu två nya medarbetare till vårt mycket uppskattade bageri. Tjänsten innefattar utöver arbete som konditor, både personalansvar och ansvar för produktutveckling inom bageriet.Företaget och dess produkter har en internationell prägel och tjänsten ställer därför krav på goda kunskaper i svenska, engelska eller arabiska.Lucu Food is an expansive food company with a focus on high quality at low prices.We are now looking for two new employees for our much appreciated bakery. In addition to working as a confectioner, the service includes both personnel responsibility and responsibility for product development within the bakery.The company and its products have an international character and the service therefore requires good knowledge of Swedish, English or Arabic.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-02Lucu Food i Malmö ABSingelgatan 121228 Malmö5849885