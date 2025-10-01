Bagare av balkanska specialiteter
Leila K. Bageri är ett specialiserat bageri med fokus på matbröd, pajer, tårtor, bakelser, bullar och andra konditorivaror från Balkan och Medelhavets område.
Vi söker nu mycket erfarna bagare med flera års erfarenhet av att baka balkanska specialiteter.
Arbetet innebär bland annat:
Framställning av olika sorters burek (kött, ost, potatis, spenat m.m.)
Bakning av traditionella pite och andra degbaserade rätter
Tillverkning av bosniska bröd för cevapi och grill rätter
Tillredning av olika sorters matbröd och pajer typiska för Balkan
Noggrann hantering av deg och fyllningar enligt traditionella recept
