Bagare av balkanska specialiteter

Leila K. Bageri AB / Bagarjobb / Göteborg
2025-10-01


Visa alla bagarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Leila K. Bageri AB i Göteborg

Leila K. Bageri är ett specialiserat bageri med fokus på matbröd, pajer, tårtor, bakelser, bullar och andra konditorivaror från Balkan och Medelhavets område.
Vi söker nu mycket erfarna bagare med flera års erfarenhet av att baka balkanska specialiteter.
Arbetet innebär bland annat:
Framställning av olika sorters burek (kött, ost, potatis, spenat m.m.)
Bakning av traditionella pite och andra degbaserade rätter
Tillverkning av bosniska bröd för cevapi och grill rätter
Tillredning av olika sorters matbröd och pajer typiska för Balkan
Noggrann hantering av deg och fyllningar enligt traditionella recept
Arbete i team samt ansvar för att upprätthålla högsta kvalitet och jämn standard i produktionen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: leilasbageri@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Leila K. Bageri AB (org.nr 559095-1348)
Herkulesgatan 26 (visa karta)
417 01  GÖTEBORG

Arbetsplats
Leila K Bageri AB

Kontakt
Arian Ahmeti
leilasbageri@hotmail.com
0723006297

Jobbnummer
9535783

Prenumerera på jobb från Leila K. Bageri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Leila K. Bageri AB: