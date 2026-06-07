Bagare
Hennings Konditori Aktiebolag / Bagarjobb / Växjö Visa alla bagarjobb i Växjö
2026-06-07
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Vi söker en bagare/konditor till vårt team.
Hos oss jobbar du i ett team på tre personer och arbetsuppgifterna försöker vi snurra på så att jobbet blir utvecklande och man får bemästra all tillverkning hos oss.
Du skall hantera tårtillverkning, kakor, bröd, bakning och allt däremellan. Du skall ha en känsla för ett bra resultat av produkter och ett öga för fint utseende av det som tillverkas.
Hos oss jobbar vi tidig morgon och börjar antingen klockan 4.00 eller 5.00. Under våra högsäsonger inom branschen skall man vara beredd på att lägga i en extra växel och kunna vara något flexibel i din roll.
Vi tror att du är en morgonpigg, glad person som inte är rädd för utmaningar. Du trivs att jobba effektivt under högt tempo och har inga problem att ha många bollar i luften. Du är van att ligga steget före och har lätt för att planera upp ditt jobb.
Du är en person som antingen är utbildad bagare eller har jobbat inom branschen minst 1 år. Merit att ha jobbat på liknande cafe tidigare.
Tjänsten innefattar både vardag och helgjobb. Är ett vikariat på minst ett år och tjänsten är för närvarande på 80%
Tjänsten kan tillsättas löpande men senast 10/8-26
Ansökningar tar endast emot via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: emelie.helleblad@hennings.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hennings Konditori Aktiebolag
(org.nr 556121-8750)
Storgatan 59 (visa karta
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352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hennings Konditori AB Jobbnummer
9951262