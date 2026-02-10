Bagare
Vill du jobba på ett bageri, konditori och café där både produkter och service hela tiden strävar efter toppklass?
Vill du jobba med noga utvalda råvaror, där spannmålen & surdegar väcker ditt intresse.
Vill du jobba i ett team där lagkänsla och ett bra samarbete är en prioritering?
Vill du vara med och utveckla dig själv och vårt sortiment inom bröd, söta bröd framåt?
Om du känner att ja är ditt svar på ovanstående frågor kan du mycket väl vara rätt person för tjänsten vi söker!
Vi söker både heltid & deltid, Om du vill visa ditt intresse för denna tjänst hos oss är du varmt välkommen att maila din ansökan till jobb@magnus-johansson.com
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
