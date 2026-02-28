Bagare - Garveriet Visby
2026-02-28
Vi gör oss redo för en andra sommarsäsong på Garveriet Visby och söker nu efter passionerade bagare som vill bli del av Garveriet- teamet.
Vi är ett nyöppnat, småskaligt och familjärt hantverkverksbageri- och bruncheri beläget precis invid Almedalen i hjärtat av Visby. Vi söker nu kreativa, noggranna och ambitiösa bagare som vill vara del av något utöver det vanliga.
Som bagare hos oss levererar du bröd, bakverk och konditoriprodukter av hög kvalitet. Du arbetar strategiskt för att säkerställa ett attraktivt sortiment, hög kvalitet och en effektiv produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Arbeta olika typer av degar, kavling & avbak.
• Kvalitetssäkra produktion, hygien och arbetsmiljö.
• Arbeta aktivt med sortiment, produktion och svinnmål.
Vi söker dig som har:
• Vi ser gärna att du har en utbildning inom bageri och konditori.
• Kunskaper om olika typer av degar.
• Kunskaper inom matsäkerhet & livsmedelshygien.
• Driv, ansvarskänsla och ett genuint intresse för hantverket och kvalitet.
Erfarenhet är meriterande.
Vi erbjuder dig:
• En nyckelroll i verksamhetens viktigaste avdelning.
• En arbetsplats med stort engagemang och stolthet över vårt hantverk.
• Möjlighet att påverka och utveckla både sortiment och produktion.
Varierade arbetstider. Obekväma arbetstider förekommer regelbundet, framför allt tidiga morgnar och helger.
Individuell lönesättning.
Urvalet sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vi hoppas på att få ta emot er ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
För denna roll tar vi gärna emot CV samt personligt brev via mail.
E-post: Contact@garverietvisby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BAGARE 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödins i Almedalen AB
(org.nr 556287-1045)
Tage Cervins Gata 3 (visa karta
)
621 56 VISBY Jobbnummer
9769470