Bagarassistent/Cafébiträde
Bakhuvudet AB / Bagarjobb / Varberg
2026-01-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Visa alla jobb hos Bakhuvudet AB i Varberg
Nu till sommaren söker vi fler som vill bli en del av vårt bageri och café, en plats med höga ambitioner och ett stort hjärta. För oss är degen helig. Vi drivs av kreativitet och nyfikenhet, och älskar allt som jäser, bubblar och blir till bröd, bullar och croissanter. Här handlar det inte bara om att jobba i café, utan om att vara med och skapa en varm upplevelse för varje gäst som kliver in.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
I flexrollen Bagarassistent + Café arbetar du 50% av tiden i bageriet och 50% i caféet. Som bagarassistent kommer du bland annat hjälpa till med enklare uppgifter kopplade till bakningen, som till exempel förberedelser och support i produktionen. Du behöver inte vara utbildad bagare, men du ska trivas i ett högt tempo och vilja lära dig. Som cafémedarbetare kommer du bland annat ta hand om gäster i caféet med värme och servicekänsla, sälja och servera bröd, bullar och bakverk, samt ta hand om disk och löpande uppgifter.
Har du erfarenhet som barista, kök/service, bageri eller disk? Toppen!
Fakta
Omfattning: 50-80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Frågor? Hör av dig till Daniel Larsson: +46 (0)706 32 33 20
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bakhuvudet AB
(org.nr 559503-0585)
Torggatan 4
)
432 41 VARBERG
9704202