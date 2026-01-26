Bagarassistent/Cafébiträde

Bakhuvudet AB / Bagarjobb / Varberg
2026-01-26


Visa alla bagarjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bakhuvudet AB i Varberg

Nu till sommaren söker vi fler som vill bli en del av vårt bageri och café, en plats med höga ambitioner och ett stort hjärta. För oss är degen helig. Vi drivs av kreativitet och nyfikenhet, och älskar allt som jäser, bubblar och blir till bröd, bullar och croissanter. Här handlar det inte bara om att jobba i café, utan om att vara med och skapa en varm upplevelse för varje gäst som kliver in.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
I flexrollen Bagarassistent + Café arbetar du 50% av tiden i bageriet och 50% i caféet. Som bagarassistent kommer du bland annat hjälpa till med enklare uppgifter kopplade till bakningen, som till exempel förberedelser och support i produktionen. Du behöver inte vara utbildad bagare, men du ska trivas i ett högt tempo och vilja lära dig. Som cafémedarbetare kommer du bland annat ta hand om gäster i caféet med värme och servicekänsla, sälja och servera bröd, bullar och bakverk, samt ta hand om disk och löpande uppgifter.
Har du erfarenhet som barista, kök/service, bageri eller disk? Toppen!
Fakta
Omfattning: 50-80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Frågor? Hör av dig till Daniel Larsson: +46 (0)706 32 33 20

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bakhuvudet AB (org.nr 559503-0585), https://www.danbakstudio.se/work-with-us
Torggatan 4 (visa karta)
432 41  VARBERG

Jobbnummer
9704202

Prenumerera på jobb från Bakhuvudet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bakhuvudet AB: