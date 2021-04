Bagage Operatör/cupps Tekniker Arlanda Airport - Swedavia AB - Tapetserarjobb i Sigtuna

Swedavia AB / Tapetserarjobb / Sigtuna2021-04-15Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.Anläggningar och System har uppdraget att äga, underhålla och utveckla all infrastruktur på Stockholm Arlanda Airport och därigenom leverera funktion, kapacitet och tillgänglighet till våra resenärer. Baggage Operations sköter drift och underhåll av bagageanläggningarna.2021-04-15Vi söker dig som vill arbeta som bagageoperatör i vår bagagegrupp. Som bagageoperatör är du kontrollrummets förlängda arm och du kommer att jobba med enklare felsökningar, återställningar av larm samt hantering av felincheckat bagage i bagageanläggningen. Som Cupps tekniker omhändertar Du vår incheckningsutrustning på flygplatsen. Enklare underhåll av incheckningsutrustningen ingår.Du som söker har gymnasiekompetens och är teknisk intresserad. Är van att arbeta enligt processer och rutiner samt förstår att din del bidrar till helheten. Du gillar när det är högt tempo och tycker om att lösa problem av allehanda slag. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Då arbetet innebär skifttjänstgöring är det en förutsättning att du kan ta dig till och från flygplatsen dygnets alla timmar.Som person har du ett affärsmässigt och kundintresserat agerande. Vi ser även att du har en positiv attityd och ett flexibelt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och kollegor.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Vi erbjuderStockholm Arlanda Airport står inför stora utbyggnadsplaner de närmaste 30 åren för att långsiktigt säkra Sveriges internationella tillgänglighet. Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter där du får möjlighet att delta i arbetet med att driva en flygplats i toppklass.Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, det är en förutsättning för vår framtida utveckling som ett hållbart företag. Påwww.swedavia.se/jobbkan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.Anställning och kontaktAnställningsform: Heltid säsongsanställning med skifttjänstgöring juni-september, möjlighet till eventuell förlängning.Tillträdesdatum: Juni 2021Placeringsort: Stockholm SigtunaKontaktuppgifter: Jukka Björk, Gruppchef Bagage, jukka.bjork@swedavia.se , 0738677360Utbildning sker på betald arbetstid.Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html. För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt kan vi använda arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar.I den här rekryteringen har Swedavia redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021!Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-04-30Swedavia AB5694280