BAE Systems Bofors söker Analysingenjör Innerballistik
BAE Systems Bofors AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vill du vara med och utveckla framtidens vapensystem från insidan - bokstavligen?
Välkommen att söka rollen som Analysingenjör Innerballistik - där teknik, fysik och innovation möts i varje avfyrning.
Bli en del av vårt engagerade team!
Vill du arbeta med avancerad teknik som ligger till grund för några av världens mest kraftfulla vapensystem? Som Analysingenjör Innerballistik får du en unik möjlighet att kombinera fysik, simulering och provverksamhet - och bli en nyckelperson i utvecklingen av både nuvarande och framtida vapensystem inom marin- och landbaserad försvarsteknik. Du blir del av ett team med erfarna ingenjörer som brinner för avancerad teknik och kunskapsdelning.Publiceringsdatum2026-02-01Om tjänsten
Innerballistik är ett teknikområde som omfattar allt som sker inuti eldröret vid avfyrning - från tryckutveckling och utgångshastighet till flödesdynamik, rekyl och ljudtryck. I denna roll får du arbeta med både teoretiska analyser och praktiska prov, i en miljö där teknik och säkerhet är centralt. Du arbetar i tvärfunktionella team och är en viktig del i att ta fram beslutsunderlag för våra produkter, ur ett innerballistiskt perspektiv.
Du kommer att bidra till projekt som rör bland annat det världsledande artillerisystemet ARCHER, Stridsfordon 90 och framtidens intelligenta ammunition i mellan- och grovkaliber.
Ansvar och arbetsuppgifter
Genomföra analyser inom innerballistik kopplat till tryck, värme, flöde och rörelse i eldröret.
Optimera prestanda såsom utgångshastighet och tryckutveckling.
Dimensionera och designa drivladdningar.
Fastställa utskjutningslaster och utvärdera rekylförlopp samt ljudtryck.
Använda både kommersiella och egenutvecklade programvaror för simuleringar och analyser.
Kombinera teoretiskt beräkningsarbete med praktiska provverksamheter.
Delta i flera projekt parallellt och bidra med beslutsstöd gällande prestanda, funktion och säkerhet.
Arbeta i nära samarbete med kollegor inom olika discipliner och med olika bakgrunder.
Delta i kompetensutveckling, både internt och externt - inklusive internationella konferenser och workshops.Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, maskinteknik eller likvärdigt område.
Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom liknande teknikområden är meriterande men inget krav.
Förståelse för eller intresse av ballistiska system är en fördel.
Koncernspråket är engelska varpå du förväntas ha goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, strukturerad och har förmåga att självständigt driva ditt arbete framåt.
Du trivs i en miljö med många kontaktytor och är kommunikativ i både tal och skrift.
Du är samarbetsinriktad och har lätt för att arbeta i tvärfunktionella team.
Du har god problemlösningsförmåga, ett analytiskt tänkesätt och är inte rädd för att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter.
Du är nyfiken på teknik i världsklass - och vill vara med och utveckla den.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din egen hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Vi jobbar med löpande urval i den här rekryteringsprocessen, vilket betyder att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan annonstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga eller Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Andreas Hörberg, Chef Teknisk Analys Ballistik 0586- 7338640,
Ulrica Berg Persson, Rekryterare 0586- 733 020Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Kontakt
Ulrica Berg Persson 0702325916 Jobbnummer
9715995