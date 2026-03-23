Badvärdar till Lammhultsbadet - Sommar 2026
Om oss - Leda Teamet AB
Leda Teamet AB arbetar inom badbranschen sedan flera år tillbaka och har byggt upp en stark kompetens inom service, säkerhet och verksamhetsutveckling. Vi skapar trygga och välkomnande miljöer där både personal och besökare trivs. Vårt fokus ligger på kvalitet, bemötande och att ge våra medarbetare goda förutsättningar att lyckas i sina roller. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter ansvar, samarbete och glädje i arbetet.
Om Lammhultsbadet
Lammhultsbadet är ett uppskattat utomhusbad som samlar barn, ungdomar och familjer under sommarens varma dagar. Här finns en trivsam miljö, fina grönytor och en trygg atmosfär där besökarna kan njuta av bad, lek och avkoppling. Som badvärd på Lammhultsbadet blir du en viktig del av en verksamhet som betyder mycket för lokalsamhället.
Om tjänsten - Badvärd
Som badvärd är du en central del av säkerheten och upplevelsen på badet. Du arbetar nära våra besökare och ser till att alla får en trygg och positiv vistelse.
Tjänsten gäller från 16 maj till 30 september 2026
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Livräddning och att agera snabbt och korrekt vid incidenter i och omkring bassängerna
• Aktiv övervakning av bassänger och badområden
• Upprätthålla säkerhet, ordning och trivsel
• Informera och vägleda besökare
• Hantera enklare kundservicefrågor
• Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med kollegor
Ingår inte i tjänsten
• Tekniskt underhåll
• Arbete i kiosk eller försäljningPubliceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
• Minst 18 år
• God simkunnighet
• Genomförd livräddningsutbildning
• Genomförd guldböj - djupt
• Intyg eller betyg som styrker utbildning och simkunnighet
• Registerutdrag
• Referens
• Förmåga att vara uppmärksam och agera snabbt vid behov
• God samarbetsförmåga och positiv inställning
• Möjlighet att börja arbeta redan den 16 maj
• Medverkan på uppstartsmöte den 27 eller 28 april
Meriterande
• Erfarenhet från bad, föreningsliv eller arbete med människor
• Tidigare arbete på Lammhultsbadet
• Boende i Lammhult eller lokal anknytningUtbildningsbakgrund
Alla som anställs får en intern introduktion och genomgång av säkerhetsrutiner, bemötande och arbetsmetoder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@ledateamet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leda Teamet AB
(org.nr 556978-8143), http://www.ledateamet.se
Skolgatan 5 (visa karta
)
363 44 LAMMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lammhultsbadet Jobbnummer
9814792