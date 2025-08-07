Badvärd Timmar vid behov
2025-08-07
På Arena Älvhögsborg möts idrott, friskvård och event på ett sätt som ger besökaren en upplevelse utöver det vanliga. Genom bland annat träning i alla dess former, bad, relax, sport, konserter, rehabilitering och många möten gör vi allt för att skapa en unik helhetsupplevelse för våra gäster och för Trollhättan.Publiceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Arena Älvhögsborgs bad söker medarbetare till badgruppen.
Du kommer att vara med i vår spännande utveckling i ett positivt företag som blickar framåt med passion, glädje och mod att förändra. Tillsammans med vårt härliga team möter du badhusets besökare, allmänhet, skolor och föreningar. Vi arbetar för att vårt bad motsvarar de förväntningar som finns gällande service, renlighet och badsäkerhet. Som person ser vi att du är serviceinriktad, initiativtagande, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter samt har ett öga för detaljer. Du behöver ha ett omfattande säkerhetstänk, vara lösningsorienterad och agera under högt tryck. Välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Tjänst: Vid behov. Främst kväll/helger vid behov
Placering: Storgatan 1, Trollhättan.
Arbetsuppgifter: Ge god kundservice, Badbevakning, Städ m.m.
Kvalifikationer: Minst 18 år gammal. Mycket bra simkunnighet, för att du ska klara av att livrädda samt dyka ner på 5 meters djup. God svenska och engelska i tal och skrift, övriga språk är meriterande.
Meriter: Erfarenhet av att arbeta med service. Utbildad simlärare via SLS eller Svenska Simförbundet. Utbildad poollivräddare via SLS. HLR-utbildning. Erfarenhet av att leda grupper i vatten eller på land.
Innan anställning görs test av Guldbojen samt utdrag av belastningsregister. Ovanstående meriter är önskvärt men vi lägger störts vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
För frågor gällande tjänsten: michael.hamann@alvhogsborg.se
Inga ansökningar behandlas via mail eller telefon, endast via Varbi ansökningslänk.
Vi rekryterar löpande under hösten Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KB Älvhögsborg Arbetsplats
Arena Älvhögsborg Kontakt
Michael Hamann 0733030053 Jobbnummer
9449095