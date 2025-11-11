Badvärd till Norrtälje badhus
Norrtälje kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Norrtälje Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Norrtälje
2025-11-11
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba tillsammans med oss för att bidra till en god folkhälsa, skapa möjligheter till magiska ögonblick för våra gäster, bygga trygghet och en social mötesplats.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett glatt team där vi jobbar med att erbjuda våra besökare god personlig service. Vi erbjuder våra gäster ett säkert och tryggt besök i rena och fräscha lokaler.
Tjänsten innebär att arbeta i team med cirkulationstjänstgöring som är schemalagd även kvällar och helger.
Badhusets viktigaste uppdrag är en ökad simkunnighet där skolbaden, med skolans kunskapsmål som grund, ger alla barn ett stöd att lära sig simma. Att kunna simma ger ökad trygghet, skapar fler möjligheter och höjer livskvaliteten.
Som badvärd hos oss är du utbildad simlärare och undervisar under skolbad och leder simskolor för både barn och vuxna.
Tjänsterna omfattar två tillsvidareanställningar och ett vikariat.
Uppdraget
• Simundervisning i egen regi samt för skolan
• Instruktör för gruppaktiviteter
• Bemanning av anläggning för att se till att trivsel- och säkerhetsregler efterföljs
• Lokalvård
• Kassa- och receptionstjänstgöring
Anställningen innebär att tjänstgöring på kommunens övriga badhus/ utebad kan bli aktuellt. Publiceringsdatum2025-11-11KvalifikationerKvalifikationer
• Klara kunskapskrav i simning och livräddning motsvarande guldbojen SLS. Simtest görs innan anställning
• Vara 18 år fyllda
• Erfarenhet av serviceyrke
• Vana från samarbete i grupp/team
Meriterande
• Erfarenhet från arbete vid badanläggning
• Simlärarutbildning/ poollivräddarutbildning
• Vattenfys instuktör Övrig information
Som person är du ansvarsfull, lugn i stressade situationer och har ett serviceinriktat och vänligt bemötande. Du trivs med att samarbeta.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Norrtälje badhus invigdes 2014 och innehåller en motionsbassäng, en undervisningsbassäng för simundervisning och vattenfys, en vattenrutschkana med hopplagun, en familjedel och en relaxavdelning. På Norrtälje badhus arbetar 15 badvärdar, en arbetsledare och en enhetschef.
På våra badhus arbetar vi aktivt med bad och simskolor och vi har ett nära samarbete med kommunens föreningsliv. Folkhälsoperspektivet är i focus och vi lägger stor vikt vid att ge besökaren personlig service med kunnig och serviceinriktad personal och möjlighet till avkoppling i fräscha lokaler.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: 2 st tillsvidareanställningar. Provanställning kan komma att tillämpas.
• Anställningsform: 1 st vikariat
•
Omfattning: Deltid 78%
•
Tillträde: Enligt överrenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Enhetschef
Erika Berg erika.berg@norrtalje.se 0175-74012 Jobbnummer
9599645