Badvärd till Hylliebadets gym & relax
2025-08-25
Vill du jobba på en av Malmös mest populära mötesplatser?
Har du ett intresse för friskvård och tycker det är kul att hålla i aktiviteter? Då kan detta vara jobbet för dig! Just nu söker vi en badvärd till gym- och relaxavdelningen på HylliebadetPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på Hylliebadets gym- och relaxavdelning ansvarar du för den dagliga driften och bidrar till att skapa en välkomnande och trivsam miljö för våra besökare. Du får arbeta med varierande arbetsuppgifter inom reception, gym och relax - och oavsett var du befinner dig är ditt fokus att ge god service, vara synlig och tillmötesgående samt se till att lokalerna är inbjudande och välkomnande.
I gymmet ansvarar du för underhåll av träningsutrustningen, ger individuell och coachande träningshjälp samt stöttar besökare i deras träning. I relaxavdelningen får du möjlighet att arrangera aktiviteter som bastusittningar och wellnesskvällar. I receptionen arbetar du med försäljning av medlemskap och produkter, hanterar inköp och beställningar samt ansvarar för kassa och kundservice. Vid behov kan du även stötta upp i badet, kaféet eller receptionen.
En viktig del av uppdraget är även städ- och lokalvård, där du ser till att ytor, utrustning och miljöer hålls rena, fräscha och i gott skick - något som är avgörande för helhetsupplevelsen på anläggningen.
Tjänsten innebär arbete på obekväm arbetstid, exempelvis kvällar och helger. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha en gymnasieexamen, eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig
• Vara simkunnig
• Ha arbetslivserfarenhet från friskvårdsbranschen, exempelvis från gym eller badhus
• Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ha grundläggande datakunskaper
Vi ser det som ett stort plus om du:
• Har utbildning inom anatomi, fysiologi eller träningslära
• Är utbildad gyminstruktör, sjukgymnast eller massör
• Har erfarenhet av att hålla bastusittningar, gruppträningspass eller vattengympa
• Talar fler språk än svenska
För att trivas i rollen har du ett genuint engagemang för friskvård och ett intresse för att möta och coacha människor. Du får energi av att ge god service och sprida glädje - både till våra besökare och till dina kollegor.
Som badvärd är du en viktig representant för Hylliebadet. Du är trygg i dig själv, har lätt för att bemöta olika typer av människor och agerar alltid professionellt - även i situationer som kan vara utmanande. Du är en lagspelare som värdesätter ett gott samarbete, och ser det som en självklarhet att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Hylliebadet
Med sina över 300 000 besökare årligen är Hylliebadet en av de mest attraktiva mötesplatserna i Malmö. Badet är Malmös nyaste och ett av Sveriges mest energisnåla bad. En flexibel och toppmodern anläggning med två undervisningsbassänger, en 50-metersbassäng, familjedel, gym/friskvårdsyta, relaxavdelning, konferensytor och kafé. Ambitionen är att badet ska vara ett modernt och stilrent familjebad, med en mångfald av verksamheter och arrangemang.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Kontakt
Sektionschef
