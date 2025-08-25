Badvärd sökes till Upplands-Bro kommun, heltid
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Hos oss på simhallen i Bro ingår du i en liten och tajt arbetsgrupp som gemensamt utvecklar verksamheten för att möta våra gästers förväntningar.
Vårt mål är att våra gäster, och vi som arbetar här, skall se fram emot sitt nästa besök och arbetspass.
Vad ingår i vårt uppdrag i simhallen?
- Simundervisning
- Drift, skötsel, underhåll och städ av våra lokaler
- Leda vattenträning
- Badbevakning
- Receptionsarbete
Övrigt förekommande arbetsuppgifter:
Vi ansvarar gemensamt för utveckling, kvalitet, säkerhet, service och trivsel gentemot gästerna i den dagliga driften. Under skolloven arrangerar vi olika lovaktiviteter och under sommaren flyttar vi ut verksamheten till några av kommunens stränder.
Arbetstiden är schemalagd efter verksamhetens behov och öppettider, vilket innebär skiftarbete med arbetstider både dag -och kvällstid samt helg under olika veckor. Allt rullande i ett 4v schema.
Vem vi söker:
- Du har god simkunnighet
- Du har ett intresse för hälsa och rörelse
- Du hanterar svenska i tal och skrift
- Vi ser gärna att du har någon form utav eftergymnasial utbildning inriktad mot idrott eller pedagogisk verksamhet
- Meriterande om du har en utbildning som simlärare eller har en idrottsledarutbildning
- Erfarenhet av arbete i simhall/friskvårdsanläggning och/eller erfarenhet från jobb i att leda barn samt ungdomsverksamhet (tex varit tränare/hjälptränare för ett fotbollslag) är meriterande
Som person ser vi gärna att du brinner för det personliga mötet, hanterar högt tempo och stressiga situationer på ett konstruktivt sett, är strukturerad, kreativ, lösningsorienterad samt har lätt för att samarbeta. Tjänsten förutsätter att du har god fysik och gillar att röra på dig. Du ska ha en förmåga att entusiasmera och leda grupper, såsom simskolor och vattenträning. Det är en perfekt tjänst för dig som gillar variation och rörelse!
Vad erbjuder vi dig?
- Ett fysiskt aktivt och varierat arbete
- 38,25/h arbetsvecka
- 9 dagar ledigt per 4 veckorsperiod
- Friskvårdsbidrag
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga CV men utan personligt brev. Du svarar i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför avtalsskrivning kommer du behöva lämna utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Fast Så ansöker du
