Badvärd Höörs Bad- och sportcentrum
2025-11-17
Höörs Bad och Sportcentrum är anläggningen för dig som gillar bad, friskvård och sportaktiviteter. I vår anläggning bedriver vi bland annat simskola, skolsimskola och vattenträning.
I simhallen finns det en 25-metersbassäng med fem banor, en mindre bassäng för exempelvis vattengymnastik, bubbelpool, en barnbassäng, ångbastu samt en vattenrutschkana.
Vår intention är att det ska vara trevligt, rent och säkert för besökarna att komma till vår anläggning. I vår verksamhet fokuserar vi på rent bad, säkerhet och trevligt bemötande.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som badvärd kommer du att arbeta med badbevakning, kassatjänst och städning. Även arbetsuppgifter med vattenträning och simundervisning ingår. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar mycket eget ansvar.
Viktiga egenskaper är att du är servicemedveten, flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta.
Vi har verksamhet alla dagar i veckan, både dag, kväll och helg. Schemalagd personal arbetar varannan helg.Kvalifikationer
God simkunnighet är ett krav. Du kommer genomgå ett livräddningsprov hos oss på anläggningen.
Skallkrav:
Utbildad simlärare inom SLS
Utbildad i någon form av vattenträning
Erfarenhet att arbeta på i simhall
Om du efter intervju är aktuell för anställning kommer vi att be dig att visa upp utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
