Badvakter till Väggabadet
2026-01-08
Med placering på Väggabadet i Karlshamn.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med övrig personal på schemalagd arbetstid bemanna Väggabadet och ansvara för badgästernas säkerhet och trivsel. Du kommer att arbeta i team men också självständigt, leda grupper och jobba med människor i alla ålders- kategorier. Arbetsuppgifterna innefattar alla de olika verksamhetsdelar som förekommer vid badanläggningen som exempelvis badbevakning, simundervisning, aktiviteter, tillsyn, lokalvård och kassa/receptionsarbete. Tjänsterna innefattar kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning, vi ser gärna att du är utbildad poollivräddare, badmästare, simlärare, babysimsinstruktör, gruppträningsinstruktör eller har kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha grundläggande datorkunskap, behärska det svenska språket i tal och skrift och ha förmåga att anpassa kommunikationen efter person och situation. Simkunnighet är ett krav samt att du klarar guldbojen inom två veckor efter påbörjad anställning.
Aktuell HLR-utbildning och att ha arbetat med barn och ungdomar kan vara meriterande. Du har förmågan att se till verksamhetens bästa och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du tar ansvar, är ordningsam, har respekt för överenskomna tider och har ett stort säkerhetstänk. Du är pedagogiskt lagd, entusiasmerande och arbetar bra tillsammans med andra. Givetvis är du tillmötesgående, har ett genuint servicetänk och ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi söker två badvakter, heltid. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning medan den andra tjänsten är en visstidsanställning fram t o m 2026-05-24. Tillträde snarast gäller för båda.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För mer information:
Andreas Henningor, Enhetschef Strategisk förvaltning, 0454-56 32 45
Fackliga företrädare:
Kommunal, 0454- 811 95
Sista ansökningsdag:
2026-01-31
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

För mer information:
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
andreas.henningor@karlshamn.se
Andreas Henningor andreas.henningor@karlshamn.se Jobbnummer
9673806