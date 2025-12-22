Badvakt till Ystad Arena Bad (vikariat)
2025-12-22
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
I Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde ingår Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Ystads bibliotek, Ungdomens Hus, Kulturskolan, Marietorps naturskola, Ystad Arena Bad och hallar, Nybrostrandsbadet, och idrottsanläggningar samt en nära kontakt med föreningslivet. Här jobbar cirka 100 medarbetare för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och aktiv fritid och ett givande, berikande kulturliv för Ystads invånare.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som älskar vatten, drivs av att jobba med människor och vill ge dem ett gott bemötande och en bra upplevelse.
Vikariatet som badvakt är på deltid 80%. Arbetstiderna är mellan 06.00-20.30 på vardagar och du arbetar enligt schema där kvälls-och helgarbete ingår.
Som badvakt arbetar du tillsammans med dina kollegor som består av 12 medarbetare, timanställda samt badchef för att ge våra besökare en trygg och trivsamt besök. Ni arbetar förebyggande i vattensäkerhetsarbetet och håller anläggningarna i fint skick.
Du planerar med dina kollegor den dagliga rotationen kring bevakningspositioner, upprätthållande rutiner kring lokalvård, reception samt café och olika aktiviteter.
Verksamheten genomsyras av ett värdskap som förmedlar en känsla av trygghet, glädje, och service. Vi arbetar efter kommunens värdegrund: Bättre tillsammans, tillit, mod, delaktighet och professionalitet.
En stor del av vår verksamhet är vår simundervisning där vi jobbar med elever i grundskolan, främst förskoleklass och årskurs 2. Även simundervisning för vuxna och crawlkurs, samt babysim förekommer. Det är viktigt för oss att du som söker har en vilja och ett intresse av att hålla i aktiviteter så som vattengympa.Kvalifikationer
För tjänsten krävs utbildning som:
* Badmästare
* Simlärare
* Poollivräddare
* Badbevakare
* Babysimsinstruktör
* Vattengympainstruktör
Vi vill att du som söker:
* har gymnasieutbildning
* förstår, talar och skriver god svenska och engelska, övriga språkkunskaper är meriterande
* är servicemedveten
* ska kunna genomföra sim- och livräddningstest enligt Guldbojen, vilket ingår som en del av rekryteringsprocessen
* ska kunna uppvisa godkänt utdrag från belastningsregistret, övrigt arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg
Du har tidigare arbetslivserfarenhet av ett servicerelaterat arbete där gott bemötande ingår, det är meriterande om du tidigare har arbetat i badmiljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom serviceyrket och arbete med barn.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från idrotts- och föreningslivet.
Som person är det viktigt för oss att du är serviceinriktad i ditt arbetssätt, du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående när du tar hand om våra gäster. Du har också en vilja och ett intresse att hjälpa andra samt är inte rädd för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter när det behövs. Vidare tror vi även att du är utåtriktad och att du är bra på att både skapa och underhålla kontakter med människor du träffar i jobbsammanhang.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
