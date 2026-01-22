Badvakt/simlärare
2026-01-22
Om Wisby Simsällskap
Wisby Simsällskap (WSS) grundades 1922 och verkar för att alla, genom lek, träning, tävling och motion, ska få möjlighet att ta del av simidrott och ökad simkunnighet. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och trygga. Vår värdegrund bygger på KUL - Kamratskap, Utveckling och Lust.
Utomhusbaden
WSS driver på uppdrag av Gotlandshem sommarens utomhuspooler på Terra Nova (Terra Nova torg) och Melonen (Irisdalsgatan). Poolerna är uppvärmda och bemannade med badvakter samt erbjuder enklare servering för besökare.
Sommarsimskola
Under sommarlovet erbjuder WSS sommarsimskola för barn i åldrarna 5-12 år, med både nybörjar- och fortsättningskurser. Simskolan bedrivs vid Kokoloko, Melonenbadet, Terra Novabadet samt Solbergabadet.
Badvakt, Utomhusbaden
Utomhusbaden är öppna 16 juni - 18 augusti. Som badvakt arbetar du tillsammans med kollegor och ansvarar för:
• Poolbevakning och säkerhet
• Trivsel och service för besökare
• Kioskförsäljning
Vid vissa schemalagda pass ingår även öppning eller stängning av badet, vilket innebär arbetsuppgifter som städning, inventering av varor och avstämning av dagskassa.
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad, ansvarsfull och trygg i ditt bemötande
• Är positiv och trevlig mot både barn, vuxna och kollegor
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar för säkerheten
• Simkunnig
Pga att försäljning ingår i arbetsuppgifterna behöver man vara minst 15 år.
Föreningen tillhandahåller nödvändig utbildning. Anställningen är tidsbegränsad med schemalagda arbetspass, inklusive helger. Lön utgår per timme enligt anställningsavtal.
Badvakt med arbetsledar- och tekniskt ansvar, Utomhusbaden
Utöver ordinarie badvakter söker vi även arbetsledande badvakter med särskilt ansvar för drift och kvalitet på utomhusbaden.
I denna roll kombinerar du badvaktsarbete med ansvar för:
• Tillsyn av teknisk utrustning och maskiner
• Genomförande och dokumentation av vattenprover samt påfyllning av kemikalier
• Arbetsledning och stöd till badvaktsgruppen under arbetspassen
• Kontakt med ansvariga vid driftstörningar eller avvikelser
Du bidrar till att verksamheten fungerar säkert, effektivt och enligt gällande rutiner, och är en viktig länk mellan badvakter och förening.
Vi söker dig som:
• Pga att det ingår hantering av kemikalier i arbetsuppgifterna behöver man vara minst 18 år.
• Är ansvarsfull, strukturerad och trygg i en ledande roll
• Har god samarbetsförmåga och kan fatta beslut vid behov
• Har intresse för teknik, säkerhet och kvalitet
• Är simkunnig och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Föreningen tillhandahåller introduktion och nödvändig utbildning. Anställningen är tidsbegränsad med schemalagda arbetspass, inklusive helger. Lön utgår per timme enligt anställningsavtal.
Simskolelärare - Kokoloko, Melonenbadet, Terra Novabadet & Solbergabadet
Som simskolelärare arbetar du tillsammans med en kollega och ansvarar för grupper om cirka 12 deltagare. Undervisningen anpassas efter barnens förutsättningar och fokuserar på simning, vattenvana och säkerhet.
Vi söker både:
• Huvudtränare, som planerar, organiserar och leder simlektionerna
• Hjälptränare, som stöttar huvudtränaren i bassängen och bidrar till en trygg, rolig och lärorik miljö - både i och utanför vattnet
Tillsammans arbetar ni enligt tydliga rutiner för att säkerställa hög kvalitet på varje lektion. I arbetsuppgifterna ingår även deltagarregistrering och utdelning av diplom.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet som simskolelärare
• Har genomfört RF-SISU:s grundutbildning för tränare
• Är ansvarsfull och trygg i ditt bemötande
• Är en positiv ambassadör för simskolan som motiveras av att inspirera barn till rörelse och simglädje.
Simskolan hålls i dagliga förmiddags- och kvällspass och passar dig som vill kombinera arbete med ledighet eller har ett kompletterande sommarjobb.
Anställningen är tidsbegränsad med schemalagda arbetspass, måndag-fredag. Lön utgår per timme enligt anställningsavtal.
Frågor besvaras av styrelserepresentant Eva Åkermark Sjögren, som även tar emot din ansökan; eva.akermark-sjogren@wisbysim.se
. Välkommen med din ansökan där du anger vilken eller vilka tjänster du är mest intresserad av senast 31 januari.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till Wisby Simsällskap! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: eva.akermark-sjogren@wisbysim.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Simsällskap Kontakt
Eva Sjögren eva.akermark-sjogren@wisbysim.se Jobbnummer
9698927