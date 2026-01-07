Badrumssnickare till Bygg & Kakel i Nyköping

2026-01-07


Badrumssnickare till Nyköpings Bygg & Kakel
Nyköpings Bygg & Kakel fortsätter att växa och söker nu en driven, noggrann och självgående badrumssnickare till vårt växande team. Du vill vara med och leverera hållbara, snygga och professionella lösningar till kunder i Sörmland och Stockholmsområdet.
Hos oss blir du del av ett tryggt företag där kvalitet, hantverk och laganda står i fokus. Du arbetar i ett team med hög kompetens, korta beslutsvägar och en vardag där vi stöttar varandra.
Om rollen
Som badrumssnickare hos oss arbetar du främst med badrumsbyggnation, men du får också en varierad vardag med andra typer av projekt, bland annat:

Mindre ombyggnationer

Köksmontering

Fönster- och dörrbyten

Plattsättning och servicejobb

Reparationer och övriga byggrelaterade arbeten

2026-01-07

Profil
Vi söker dig som gillar att lösa problem, tar ansvar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs i ett högt tempo, är prestigelös och van vid att hålla ordning på både kvalitet och detaljer i varje uppdrag.
Du har:

Goda kunskaper inom badrumsbyggnation

Yrkesbevis inom byggnation eller plattsättning

B-körkort

God svenska i tal och skrift

Meriterande (ej krav):

Erfarenhet av BKR-arbeten

Kunskaper inom puts/murning

Kunskaper inom plattsättning

Truckkort

Erfarenhet av att köra skylift och behörighet att göra det

Vi erbjuder dig

Heltidstjänst med arbetstid 7.00-16.00

Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning

Kollektivavtal

Friskvårdsförmåner och en trygg, schysst arbetsgivare

Ett positivt gäng med högt tempo, korta beslutsvägar och mycket stolthet över det vi bygger tillsammans

Placeringsort och start
Utgångspunkt: Nyköping Start: Enligt överenskommelse

Vi intervjuar löpande så sök redan idag!

Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766)

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

Kontakt
Nina Rehnmark
nina@tillvaxtnykoping.se

Jobbnummer
9672289

