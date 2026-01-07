Badrumssnickare till Bygg & Kakel i Nyköping
2026-01-07
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Badrumssnickare till Nyköpings Bygg & Kakel
Nyköpings Bygg & Kakel fortsätter att växa och söker nu en driven, noggrann och självgående badrumssnickare till vårt växande team. Du vill vara med och leverera hållbara, snygga och professionella lösningar till kunder i Sörmland och Stockholmsområdet.
Hos oss blir du del av ett tryggt företag där kvalitet, hantverk och laganda står i fokus. Du arbetar i ett team med hög kompetens, korta beslutsvägar och en vardag där vi stöttar varandra.
Om rollen
Som badrumssnickare hos oss arbetar du främst med badrumsbyggnation, men du får också en varierad vardag med andra typer av projekt, bland annat:
Mindre ombyggnationer
Köksmontering
Fönster- och dörrbyten
Plattsättning och servicejobb
Reparationer och övriga byggrelaterade arbetenPubliceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker dig som gillar att lösa problem, tar ansvar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs i ett högt tempo, är prestigelös och van vid att hålla ordning på både kvalitet och detaljer i varje uppdrag.
Du har:
Goda kunskaper inom badrumsbyggnation
Yrkesbevis inom byggnation eller plattsättning
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande (ej krav):
Erfarenhet av BKR-arbeten
Kunskaper inom puts/murning
Kunskaper inom plattsättning
Truckkort
Erfarenhet av att köra skylift och behörighet att göra det
Vi erbjuder dig
Heltidstjänst med arbetstid 7.00-16.00
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Kollektivavtal
Friskvårdsförmåner och en trygg, schysst arbetsgivare
Ett positivt gäng med högt tempo, korta beslutsvägar och mycket stolthet över det vi bygger tillsammans
Placeringsort och start
Utgångspunkt: Nyköping Start: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Nina Rehnmark nina@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9672289