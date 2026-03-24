Badrumsrenoverare/plattsättare till Badrumsproffsen Skåne AB
Vi på Badrumsproffsen Skåne AB är experter på badrumsrenovering och söker nu fler duktiga badrumsrenoverare som vill vara en del av vårt professionella team. Om du har erfarenhet av att renovera badrum och vill arbeta med ett företag som sätter kvalitet och kundnöjdhet i fokus, då är det här rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Renovering av badrum enligt kundens önskemål och ritningar
Rivning och soptömning
Bilning och spårning i betong
Avloppsarbete
Bygga, gipsa, spackla och måla
Flytspackla/fallbyggnad
Tätskikta
Plattsättning
Säkerställa att alla arbeten följer gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter
Kommunicera med kunder för att säkerställa hög kundnöjdhet och kvalitet på arbetetKvalifikationer
Erfarenhet av badrumsrenovering, byggarbete och plattsättning
Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och effektivt
En positiv och lösningsorienterad inställning
B-körkort är ett krav
Prata och skriva på svenska är ett krav
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och utvecklande arbete
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner
Ett engagerat och professionellt team
Flexibla arbetstider och variation i projekten
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till kontakt@nyttbad.nu
. Märk din ansökan med "Badrumsrenoverare".
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av vårt fantastiska team på Badrumsproffsen Skåne AB!
Har du frågor, kontakta Jan Larsson på 046-200 440. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Via mail
E-post: kontakt@nyttbad.nu Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badrumsproffsen Skåne AB
(org.nr 556908-2422) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9815664