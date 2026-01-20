Badpersonal till nya Österåsbadet, 4 tjänster
2026-01-20
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Välkommen till en unik möjlighet - Österåsbadet öppnar snart dörrarna, och vi söker dig som vill vara med och forma det dagliga arbetet från dag ett.
Det här erbjuder vi dig!
Snart öppnar det nya och fräscha Österåsbadet och därför letar vi nu efter stjärnor som vill vara med och starta upp badet. Vi erbjuder dig ett jobb som badpersonal där du får jobba med alla de omväxlande arbetsuppgifter som finns i en simhall, några av dessa är till exempel:
Ta emot besökare i entré och kassan,
Badbevaka,
Utföra skötsel och vård av våra lokaler,
Hålla i simskola och vattengymnastik
Du kommer ingå i ett arbetslag som fokuserar på service och bemötande för att besökaren ska få en fin upplevelse av sitt besök i simhallen. För oss är det också viktigt att våra besökare känner sig trygga och säkra och du kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Vi är i en utvecklingsfas för att kunna erbjuda större utbud av verksamheter.
Din arbetsplats kommer att vara på Österåsbadet.
Vi erbjuder:
2 tillsvidaretjänster på 100%
2 vikariat på 100% i 9 månader
Tjänsterna har start snarast eller enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi behöver personer med blandade kompetenser men i grunden behöver du:
Gymnasieutbildning
Vara utbildad simlärare, gärna från Svenska Livräddningssällskapet
Utbildning i HLR
Vara sim- och livräddningskunnig.
Utöver grundkraven behöver du ha något eller några av dessa kompetenser för att vara aktuell för jobbet:
Utbildning i aufguss/bastuvärd
Baby- och minisimsutbildning
Utbildning i vattengymnastik
Erfarenhet av systemet ACTOR och egenkontrollprogram.
Har du arbetslivserfarenhet inom simhallar är det meriterande.
Du som söker värnar om gott samarbete, delar med dig av kunskap och erfarenhet så arbetslaget utvecklas tillsammans. I rollen behöver du vara självgående och flexibel. Du är tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Som person är du tydlig, kvalitetsmedveten och har förmåga att lyfta blicken och se helheten.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Publiceringsdatum2026-01-20
Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Belastningsregister - begära utdrag, polisen.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV. Bifoga gärna diplom från utbildningar som krävs för jobbet.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige. Om företaget
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta invånaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen. Kultur- och fritids verksamheter är nyskapande, mobila, inkluderande och attraktiva. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och mänskliga rättigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltning, Simhallar Kontakt
Eva-Lotta Gustafsson, enhetschef 0451-268229 Jobbnummer
9693503