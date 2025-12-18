Badpersonal till Luleå kommuns badhus
Ett rikt utbud av kultur och fritid är avgörande för att skapa ett välfärdssamhälle där mångfald ses som en styrka och där mötesplatser inspirerar till gemenskap och nya idéer.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå strävar efter att erbjuda både invånare och besökare ett brett spektrum av kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och lärandemöjligheter av högsta kvalitet. Genom samverkan med andra aktörer och civilsamhället skapar vi värden som inte bara berikar våra liv utan också utmanar oss att tänka i nya banor. Hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet genomsyrar allt vårt arbete. Vår särskilda prioritering är att skapa möjligheter för barn och unga, som är vår framtid, att utvecklas och delta i dessa sammanhang.
Vi söker nu en engagerad kollega till våra badhus inom Luleå Kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en varierad, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du är med och skapar en trygg och trivsam upplevelse för våra besökare. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens, och vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Du kan komma att bli placerad vid något av följande badhus i Luleå kommun; Gammelstads badhus, Hertsö badhus eller Pontusbadet.
Låter detta intressant? Vi ser framemot din ansökan och att få veta mer om dig!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som kollega och medarbetare hos oss ansvarar du för att skapa en trygg och trivsam upplevelse för våra besökare genom ett varierat och dynamiskt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Kundbemötande och service: Du sätter gästen i fokus och säkerställer att alla besökare får ett välkomnande och professionellt bemötande. Du svarar på frågor, hanterar kassatransaktioner och bidrar till att skapa en positiv atmosfär på anläggningen.
• Simundervisning: Du håller i simundervisning för skolor och privatpersoner, inklusive barn, ungdomar, vuxna och babysim. Om du saknar erfarenhet får du intern utbildning för att säkerställa att du kan leverera undervisning på hög nivå.
• Badbevakning och säkerhet: Du övervakar bassängerna för att säkerställa besökarnas säkerhet och ingriper vid behov. Detta innebär också att hantera nödsituationer och kunna agera snabbt och korrekt i vatten.
• Lokalvård och anläggningsunderhåll: En viktig del av din roll är att se till att badhusets ytor är rena, fräscha och säkra. Du ansvarar för att upprätthålla god hygien genom regelbunden städning och enklare underhållsarbeten.
• Café och försäljning: I arbetet ingår även att arbeta i vår caféverksamhet, där du ansvarar för försäljning samt för att hålla caféet välorganiserat och inbjudande.
• Utveckling av verksamheten: Vi uppmuntrar aktivt att du deltar i arbetet med att förbättra och utveckla baden. Dina idéer och initiativ är värdefulla i vårt gemensamma mål att göra anläggningarna ännu mer attraktiva och besöksvänliga.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är minst 18 år
• har avslutad gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning
• har goda simkunskaper och en trygghet i vatten
• har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• har erfarenhet av att arbeta med datorer och digitala verktyg
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete som badmästare eller inom simundervisning
• badmästarutbildning
• Simlärarutbildning eller poollivräddarutbildning
• erfarenhet från café/restaurangverksamhet, reception eller hygien och städ
I rollen är det avgörande att ha en god förmåga att förstå och visa hänsyn för andra. Du är lyhörd för våra besökares behov, sätter dig in i deras situation och bemöter dem med vänlighet och respekt. Vidare är du samarbetsinriktad och ser alltid till att arbeta prestigelöst mot gemensamma mål tillsammans med ditt team. Genom att anpassa dig och hitta lösningar som fungerar för alla bidrar du till ett positivt och effektivt arbetsklimat. Förmåga att vara lösningsorienterad är också central. Du hanterar snabbt och effektivt uppkomna situationer och utmaningar och ser till att hitta hållbara lösningar som gynnar både verksamheten och våra gäster. Viktigt är också att du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig plan. Du organiserar och prioriterar dina uppgifter väl, vilket gör att du håller deadlines och ser till att det du påbörjat blir slutfört på ett noggrant sätt.
Tjänsten är en tillsvidare anställning och innebär arbete både dagtid, kvällar och helger. Om du blir kallad till intervju kommer du att få genomföra ett livräddningsprov i samband med den, och om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Rekryteringen kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
