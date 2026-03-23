Badmästare till Tensta sim och idrottshall
2026-03-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Att arbeta hos oss
Hos oss på Tensta sim och idrottshall blir du en del av ett engagerat team på runt 11 personer som tillsammans gör skillnad varje dag.
Vi har en stark laganda och nära sammanhållning, något som både vi och våra gäster uppskattar. Tensta sim och idrottshall är mer än bara en simhall, det är en levande mötesplats, präglad av mångfald, gemenskap och stolthet. Här tränar barn, ungdomar, vuxna och seniorer sida vid sida och vi möter människor från hela världen under samma tak.
För att erbjuda stockholmarna god tillgänglighet bemannar vi anläggningen mellan kl 6-22:30 vardagar, 07:30-19:30 lör/sön, vilket innebär att vi arbetar i skift, kvällar och helger.
Idrottsförvaltningen har uppnått certifieringen Great Place to work (november 2025).
Vi erbjuder
Vår arbetsplats har som fokus att skapa ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. Vi erbjuder en varm och stöttande arbetsmiljö där du blir en del av ett sammansvetsat team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vi värdesätter din vilja att lära och växa, och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling inom ditt område.
Här kan du kombinera ditt idrottsintresse med ett meningsfullt arbete. Vi erbjuder generösa friskvårdsförmåner som friskvårdsbidrag på 2500 kr/år plus friskvårdstimme (på arbetstid). Läs mer om Stockholms stads förmåner för medarbetare jobba.stockholm/formaner
Din roll
Som badmästare hos oss är du ansiktet utåt för vår verksamhet och levererar alltid högsta service till våra besökare på anläggningen. Som badmästare är du med och skapar förutsättningar för att alla stockholmare ska bli mer fysiskt aktiva. I dina arbetsuppgifter ingår att hålla anläggningen ren och säker, att jobba i receptionen, ge service till besökare och att leda simundervisning för barn och vuxna. Lokalvård och receptionsarbete utgör en stor del i alla våra tjänster.
I denna roll som badmästare kommer du också att vara simskoleansvarig, i det ingår det bland annat att planera simskoleverksamheten. Det innebär att du ska rekrytera simlärare, planera och leda möten med våra simlärare, ha kontakt med föräldrar och lärare samt att du själv ska leda simundervisning för barn och vuxna på ett pedagogiskt och lyhört sätt
Tillsammans har vi i arbetsgruppen ett gemensamt ansvar för att vår anläggning håller en hög standard. Vi ser till att lokalerna är rena och fräscha och att alla våra besökare känner sig säkra när de vistas i anläggningen.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
Gymnasieutbildning
Flerårig erfarenhet av att leda simskola
God svenska i tal och skrift, och förmåga att anpassa din kommunikation efter person och situation
Grundläggande datorkunskaper
God simkunnighet och klarar ett djupdyk på 1,8 meter.
Meriterande kunskaper:
Erfarenhet av arbete med service och bemötande
Simlärarutbildning
Tidigare arbete med barn och unga eller personer med funktionsnedsättning.
För att lyckas i rollen med uppdraget tror vi att du är initiativrik, entusiasmerande och har ett kontaktskapande arbetssätt. Du drivs av att hitta lösningar för att motivera till fysisk aktivitet hos de som inte motionerar.
För att passa hos oss är det viktigt att du tar ett ansvar för helheten på anläggningen, har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, är pedagogiskt lagd och arbetar bra tillsammans med andra. Givetvis är du tillmötesgående och har ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-03-23

Övrig information
För denna anställning tillämpar vi lämplighetsprövning och kommer att begära utdrag ur polisens belastningsregister (motsvarande skolutdraget) innan tillsättning. Eftersom handläggningstiden kan vara lång ber vi dig att redan nu begära ett registerutdrag här: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Idrottsförvaltningen, Tensta sim- och idrottshall Kontakt
Daniel de Carvalho daniel.nicacio.de.carvalho@stockholm.se 076-1292166 Jobbnummer
9812088