Badmästare/Idrottshallsvaktmästare
2025-12-17
Vi söker en engagerad och erfaren badmästare till vårt team!
Är du en passionerad och serviceinriktad person som tycker om att arbeta i en omväxlande miljö? Vill du vara en del av ett team som strävar efter att erbjuda våra besökare en säker och trivsam upplevelse? Då kan du vara den vi söker!
Fritidsenheten arbetar för ett friskare liv i Bollnäs kommun.
I vårt uppdrag ingår skötsel och drift av simhallar, sporthallar, idrottsanläggningar samt friluftsområden med bland annat spår och leder.
I Bollnäs finns idag två simhallar i kommunal drift:
- Bollnäs simhall som är den största med 25-metersbassäng, undervisningsbassäng, motions- undervisnings-, och träningsverksamhet för olika åldrar och målgrupper.
- Arbrå simhall med 16-metersbassäng, varm barnpool och en bred verksamhet, från babysim till simundervisning, träningsgrupper, familjebad och motionssim.
Simhallarna är belägna i idrottsanläggningar med bred övrig verksamhet för skola, föreningsliv och allmänhet.
Tjänsten som badmästare/idrottshallsvaktmästare innebär framförallt arbete i Bollnäs simhall men arbete kan även förekomma inom hela enheten, i olika omfattning beroende på verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
Som badmästare hos oss kommer du att ha en central roll i att säkerställa att våra besökare får en positiv och säker upplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
- Att inspirera människor i alla åldrar till vattenvana, simkunnighet och en aktiv livsstil.
- Övervakning av bassänger och badområden för att säkerställa säkerheten för alla besökare.
- Genomföra livräddningsinsatser vid behov och ge första hjälpen. Informera och assistera besökare som har frågor.
- Utföra aktiviteter såsom simskolor, vattenaktiviteter och andra program för alla åldrar i både våra simhallar och de utebadplatser som enheten ansvarar för.
- Delta i planering och genomförande av aktiviteter och evenemang.
- Kundservice, försäljning och lokalvård på hela anläggningen samt vattenrening, bassängskötsel och enklare underhållsåtgärder.
- Samarbete med övrig personal för att upprätthålla en hög servicenivå.
Arbetsdagarna är varierande liksom schemat. Arbete förekommer dagtid, kvällstid samt under helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Utbildning och certifiering som badmästare, simlärare eller motsvarande.
- Goda kunskaper i livräddning och första hjälpen.
- Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor.
- Ett engagerat och pedagogiskt bemötande gentemot våra kundgrupper.
- En positiv attityd och förmåga att hantera stressiga situationer med lugn och professionalism.
- Erfarenhet av arbete i simhall eller annan friskvårdsanläggning är meriterande liksom utbildning för att instruera babysim, minisim, vuxensim samt gruppträning.
God simkunnighet är ett grundkrav och du behöver kunna genomföra ett livräddningsprov inför en eventuell anställning.
Då arbetet innebär vissa administrativa arbetsuppgifter krävs god svenska i tal och skrift och datavana.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Månadslön.
Eftersom arbete förekommer på flera orter krävs körkort B.
Löpande urval tillämpas under rekryteringsperioden - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
