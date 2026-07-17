Badmästare
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen / Säkerhetspersonalsjobb / Boden Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Boden
2026-07-17
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Nordpoolen är en del av Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen i Bodens kommun. Som en av kommunens mest besökta anläggningar erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för människor i alla åldrar. Här finns bland annat äventyrsbad med vattenrutschbanor, bubbelpooler, en motionsbassäng och relaxavdelning.
Vi arbetar varje dag för att ge våra besökare en välkomnande och trygg upplevelse. Med generösa öppettider och ett brett utbud av aktiviteter är Nordpoolen en naturlig mötesplats för både Bodens invånare och besökare. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar till att skapa en attraktiv och välfungerande anläggning med fokus på service, kvalitet och ett gott värdskap.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som badmästare på Nordpoolen har du en varierande roll och är en viktig del av verksamheten. Du möter besökare i alla åldrar, samarbetar med kollegor och bidrar till att skapa en välkomnande och positiv upplevelse för våra gäster. Rollen innebär ett aktivt deltagande i den dagliga verksamheten samtidigt som du har ansvar för planering, samordning och utveckling inom vissa verksamhetsområden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Badbevakning, anläggningsdrift och kundservice
• Schemaplanering och samordning av den dagliga verksamheten
• Planera, samordna, genomföra och utveckla simundervisning och simskoleverksamhet
• Introducera, handleda och stötta nya medarbetare
• Samordna och medverka i utbildningsinsatser inom exempelvis HLR och livräddning
• Bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• Arbeta med rutiner, kvalitetskontroller och administrativa uppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Badmästarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 2 års erfarenhet inom relevant område
• Godkänt intyg för Guldbojen, utfärdat under de senaste sex månaderna
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• God förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter
• God samarbetsförmåga och ett tydligt, kommunikativt arbetssätt
Meriterande är om du har:
• HLR- och livräddningsutbildning
• Erfarenhet av simundervisning och simskoleverksamhet
• Erfarenhet av lokalvård
• Erfarenhet av ledarskap, handledning eller samordning
• Datorvana och kunskaper i Microsoft 365
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen är du en trygg, engagerad och ansvarstagande person som tar initiativ och arbetar strukturerat. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och trivs med att möta människor. Vi tror att du uppskattar en varierad arbetsvardag och vill bidra till att utveckla verksamheten med fokus på service, kvalitet och ett gott värdskap.
För denna tjänst krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. Utdraget begärs från polisens hemsida.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen Kontakt
Vision Boden visionboden@fv.vision.se +4692162205 Jobbnummer
10005612