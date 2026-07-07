Badmästare
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten / Säkerhetspersonalsjobb / Arvidsjaur Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Arvidsjaur
2026-07-07
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Badmästare till Arvidsjaurs kommun
Fritidsenheten söker en badmästare med 100 % tjänstgöring. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start från slutet av augusti. Denna tjänst kan kommas att inledas med en provanställning om 6 månader.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Arbetet i Sparbanken Nords sport- och simhall innebär simundervisning, allmän bevakning, lokalvård, vattenrening, kassatjänst och kundmottagning samt alla andra förekommande arbetsuppgifter inom badhus.
Dina arbetsuppgifter kommer även att innebära visst drift- och underhållsarbete samt övrig fastighetsskötsel. Det omfattar bl.a. återkommande kontroller, reparationer, tillsyn och skötsel samt annan service. Arbetet utförs med hög grad av självständighet.Kvalifikationer
Som badmästare är du serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har god social kompetens och tycker om att möta våra kunder, både privatpersoner och representanter från föreningslivet.
Erfarenhet av liknande arbete samt simlärarutbildning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ett godkänt simprov utfärdat i närtid är ett krav.
Vid anställning vill vi att du visar upp ett registerutdrag från belastningsregistret.
Vad vi erbjuder
Hos Arvidsjaurs kommun får du möjligheten att arbeta i en inspirerande och naturnära miljö med ett starkt fokus på glädje, respekt och professionalism. Vi erbjuder:
• Trygg anställning med goda arbetsvillkor.
• Stöd för din professionella utveckling.
• En hälsofrämjande och välkomnande arbetsplats.
• Närhet till fritidsaktiviteter och fantastiska naturupplevelser.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaurs kommun (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten Kontakt
Kommunal
Stina Bakke arvidsjaur.norrbotten@kommunal.se +46104429908 Jobbnummer
9995024