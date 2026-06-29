Badmästare
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid / Säkerhetspersonalsjobb / Ulricehamn Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Ulricehamn
2026-06-29
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Verksamhet kultur och fritid jobbar för att det ska finnas ett rikt kultur- och fritidsutbud för våra kommuninvånare och besökare. Till vår sim- och sporthall söker vi nu en badmästare.
I sim- och sporthallen har vi två bassänger, en 25 meters simbassäng med hoppdel och en undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten. Vi har även ett populärt vattenlekland med gott om utrymme för plask och lek. Vi är måna om att alla ska kunna använda våra lokaler. Allt arbete på sim- och sporthallen utgår från våra tre fokusområden: -god kommunikation -ordning och reda -gott bemötande.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som badmästare kommer du att arbeta med övervakning av säkerheten, service till våra gäster samt tillsyn av hela anläggningen som omfattar simhall, sporthall, reception, omklädningsrum och gym.
Du håller i sim- och livräddningsundervisning, märkestagning och olika aktiviteter som till exempel vattengymnastik, babysim och minisim.
Du kommer att ge service till besökare och samarbetspartners samt delta i verksamhetsplanering och utvecklingsarbete.
För oss är det viktigt att du är med och bidrar till en ren, fräsch och trygg anläggning och att du ger ett gott bemötande till våra gäster, det ingår därför städuppgifter i alla våtutrymmen i tjänsten.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer med roterande arbetsschema mellan reception och bad.Kvalifikationer
Du har badmästarutbildning, eftergymnasial utbildning med påbyggnad simlärare eller annan diplomerad utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Simkunnighet är ett krav och vi kräver godkänt dyk- och livräddningstest.
Poollivräddarutbildning eller vattengymnastikutbildning är meriterande för tjänsten, likaså utbildning eller kunskaper inom HLR, friskvård eller första hjälpen.
Du har tidigare erfarenhet av yrket, arbete med barn och god vattenvana. Goda grundläggande datakunskaper är en fördel.
Då du främst kommer att arbeta med människor ser vi att du är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och kommunicera med såväl kunder som kollegor och att du trivs i sociala sammanhang. Du är tillmötesgående i ditt bemötande, är engagerad och tar initiativ.Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Du är en positiv, flexibel och ansvarsfull person med god samarbetsförmåga.
Godkänt utdrag från polisens belastningsregister för arbete med barn och unga är en förutsättning för anställning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Provanställning tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
523 32 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid Kontakt
enhetschef
Eva Molnar eva.molnar@ulricehamn.se 0321-595902 Jobbnummer
9983596