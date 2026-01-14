Badbevakare/simlärare sommar 2026
2026-01-14
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Ett stenkast från Skrea strand i Falkenberg ligger Klitterbadet, en modern motions- och badanläggning. Klitterbadet byggdes 1969 som ett utomhusbad och bestod då endast av 50-meters bassängen och en barnbassäng. 1983 byggdes Klitterbadet om till inomhusbad och har efter det byggts ut med barnpool, plaskpool och bubbelpool, spinning och ångbastu. Till sommaren öppnar vi även upp utomhusbadet i Vessigebro som består av en 25-metersbassäng med fyra banor. Även en undervisningsbassäng och barnpool finns på området.
Nu söker vi våra nya kollegor till sommaren som kommer att arbeta både på Klitterbadet och utomhusbadet i Vessigebro!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Ditt arbete som badbevakare/simlärare kommer att vara omväxlande då alla förekommande verksamhetsuppgifter ingår och är av fysisk karaktär, såsom badbevakning, simundervisning, kassa/receptionsarbete och städning mm. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel.
På arbetsplatsen tillämpar vi roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår.
Tjänsten innebär även regelbunden kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Simkunnighet är ett krav och vi genomför tester i simning och livräddning. För att bli aktuell för tjänsten måste du få godkänt resultat på Guldbojen.
Om du har aktuell HLR-utbildning, erfarenhet av att leda simskolor, arbetat med barn och ungdomar samt att du är eller har varit aktiv inom en idrottsförening kan detta vara meriterande. Din svenska är mycket god i både tal och skrift.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och service, vilket ställer krav på att du som person är serviceinriktad och har initiativförmåga genom att du har lätt för att se och ta tag i vad som behöver göras. Samtidigt har du god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i grupp och har god kommunikationsförmåga, något vi ser som viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansök redan idag då vi kommer att tillämpa löpande rekrytering.
Välkommen till oss i sommar!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
