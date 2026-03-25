Bad- och underhållstekniker till Skara Sommarland
Sveriges roligaste arbetsplats - på riktigt! Varje år välkomnar vi cirka 300 000 gäster till Skara Sommarland. Alla med olika förväntningar - och alla ska få en upplevelse som överträffar dem - varje gång.
Det är här du kommer in.
Som Bad- och underhållstekniker är du en viktig del i att skapa en säker, fungerande och attraktiv park där våra gäster kan fokusera på det viktigaste - att ha kul.
Skara Sommarland är inte som andra arbetsplatser.
Vi ställer höga krav - men ger också tillbaka i form av gemenskap, utveckling och minnen för livet.
Om rollen
Du arbetar med både drift av vattenanläggningar och löpande underhåll i hela parken.
Det innebär en varierad vardag där du kombinerar teknik, praktiskt arbete och problemlösning - alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Du jobbar nära både kollegor och arbetsledning och är en nyckelperson för att få parkens teknik och miljö att fungera - varje dag, hela säsongen, året runt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift, service och underhåll av vattenparkens system (pumpar, filter, ventiler, vattenrening m.m.)
• Övervakning och justering av vattenkvalitet enligt rutiner och lagkrav
• Felsökning och åtgärd av driftstörningar
• Dokumentation av mätvärden och uppföljning
• Fastighetsunderhåll (snickeri, måleri, enklare VVS/el)
• Hantering av felanmälningar - från prioritering till åtgärd
• Samordning med externa leverantörer
• Säkerhetskontroller och deltagande i parkens säkerhetsarbete
Om dig
Du är en lagspelare som gillar tempo. Dessutom är du:
• Lösningsfokuserad
• Strukturerad och ansvarstagande
• Händig och tekniskt nyfiken
• Noggrann med öga för detaljer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av underhållsarbete inom fastighet, anläggning eller liknande
• Praktisk erfarenhet av exempelvis snickeri, måleri eller tekniskt driftarbete
• Förmåga att arbeta strukturerat och följa rutiner
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet som snickare, VVS-montör, elektriker eller vaktmästare och/eller
• Erfarenhet av vattenrening eller badanläggningar och/eller
• Enklare behörigheter inom el eller VVS och/eller
• Erfarenhet från publik verksamhet
Vi erbjuder
• Ett jobb på en av Sveriges roligaste och mest unika arbetsplatser
• Ett team där man har roligt tillsammans - varje dag
• Möjlighet att utvecklas praktiskt och tekniskt
• En arbetsplats där säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet står i fokus
• Minnen för livet och många nya vänner
Praktisk information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare (med sex månaders provanställning)
Tillträde: Omgående eller så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Placeringsord: Axvall, Skara Kommun
Ansökan, kontakt och avslut
Vi ser fram emot att få välkomna vår nya kollega till teamet.
Sista ansökningsdag är 26:e april 2026. Urval sker löpande - så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lisa Claesson, Area Manager Parkmiljö, lisa.claesson@sommarland.se
/0107088034.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark och ligger i Skara utanför Skövde. Skara Sommarland är fyllt av magiska upplevelser för hela familjen och utöver det äventyrliga och fartfyllda vattenlandet finns även ett tivoli och gokartbanor. Här kan våra sommargäster njuta av så väl fartfyllda vattenattraktioner som härliga pooler, tivoliattraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker, restauranger och caféer.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Furuvik och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
