Bad- och simhallsmedarbetare

2026-03-06
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som sim- och sporthallsmedarbetare ansvarar för säkerhet och tillsyn i anläggningen, ger service till besökare, utför enklare städning och enklare underhåll samt hanterar kassa och bokningar. I arbetsuppgifterna ingår att leda aktiviteter i huset så som instruktioner i gymmet, gruppträningspass eller simundervisning samt att och assistera vid olika evenemang.
Hälsohusets uppdrag är att bidra till en bättre hälsa genom sin breda verksamhet. På Hälsohuset arbetar idag sex heltidsanställda där två är tjänstlediga för studier. Vi har också ett stort antal timanställda simlärare och gruppträningsinstruktörer. Närmaste chef blir kommunens chef för idrott- och fritidsanläggningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning samt yrkeserfarenhet från minst ett av områdena, simundervisning, gym eller gruppträning. Arbetstiderna är varierande och innefattar dag-, kväll- och helgarbete i ett rullande skiftschema. Obligatoriskt att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret samt att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav för tjänsten.
