Bad- och friksvårdsvärd 80%
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen / Hälsojobb / Mjölby Visa alla hälsojobb i Mjölby
2026-07-20
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar. Men cirka 240 medarbetare skapar vi möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Vi bedriver verksamheter i egen regi och ger stöd till kultur- och fritidsverksamheter som drivs av ideella föreningar, studieförbund, organisationer och andra aktörer. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Lundbybadets mål är att erbjuda en mötesplats för friskvård och hälsa samt att öka simkunnigheten bland kommunmedborgarna. Vi vill att våra kunder skall trivas hos oss. På Lundbybadet arbetar 13 stycken tillsvidareanställda och ett antal externa instruktörer och timvikarier, tillsammans har vi en bra teamkänsla. Vi söker nu en vikarierande bad- och friskvårdsvärd till oss!
Vill du vara med och skapa förutsättningar för våra medborgare att må bra samt bidra till vattenvana och simkunnighet?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där service och säkerhet står i fokus. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• receptionsarbete och försäljning
• att ge service, information och vägledning till våra gäster
• bevakning och säkerställande av trygghet i bassängområdet
• viss teknisk tillsyn och service
• städning och underhåll av simhall och allmänna utrymmen
• caféverksamhet med enklare mat- och fikaberedning
I rollen ingår även att leda simskolor, vattenträning och gruppträning. Du får dessutom möjlighet att ansvara för, utveckla och driva ett eget ansvarsområde framåt i nära samarbete med chef och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en fullgången gymnasieutbildning
• har god data- och systemvana
• är simkunnig och har en god fysik
I början av rekryteringen kommer du genomgå ett simprov, där du behöver bli godkänd för att gå vidare i processen.
Vi ser det som meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet av kassasystemet BRP
• tidigare erfarenhet av serviceinriktat
• tidigare erfarenhet av arbete på bad och/eller träningsanläggning
• utbildning inom gruppträning och/eller vattenträning, alternativ erfarenhet av att leda friskvårdsaktiviteter
Som person är du trygg i att fatta snabba och tydliga beslut, både självständigt och tillsammans med andra. Du tar gärna egna initiativ och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du trivs i samarbete med andra, är lyhörd, visar respekt och empati samt har ett prestigelöst förhållningssätt där du uppskattar och lyfter fram andras insatser.
Du arbetar resultatinriktat med fokus på både kvalitet och produktivitet. Genom ett systematiskt, metodiskt och pålitligt arbetssätt säkerställer du goda resultat och har alltid kundens behov och upplevelse i fokus.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: eller enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336045". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Kontakt
Badchef
Ellinor Werner ellinor.werner@mjolby.se +46102345786 Jobbnummer
10006567