Bad - och friskvårdsvärd på Medley Fjärås simhall
Medley Holding AB / Säkerhetspersonalsjobb / Kungsbacka Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Kungsbacka
2026-06-15
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Vår vision är att vara den generationsöverskridande mötesplatsen för hälsa, lek och träning på alla orter där vi finns. Vi är en social mötesplats för kommunens alla invånare, från barn till seniorer. På Medley är alla välkomna och med ett brett utbud av aktiviteter får vi fler människor att hitta träningsglädje och inspiration för ett aktivt friskare liv. Vi jobbar med bemötande i världsklass och hjälper våra medlemmar att ta sin träning till nästa nivå.
Vill du ha ett flexibelt jobb i en härlig miljö? Just nu söker vi en bad- och friskvårdsvärd som älskar att ta hand om våra medlemmar, besökare och vår anläggning.
Vi har en bred verksamhet med simhall, gym och gruppträning både på land och i vatten. Som bad- och friskvårdsvärd på Medley kommer du till ett mycket omväxlande arbete. Ingen dag är den andra lik, arbeta i reception och i café, arbeta med badbevakning, vara simlärare, livrädda, säkerställa att det är rent och snyggt samt bemöta våra kunder på bästa möjliga sätt i alla roller. Nu söker vi dig som älskar att ge ett trevligt bemötande och service av högsta kvalitet. Att sätta kunden i fokus känns helt naturligt för dig. Som bad- och friskvårdsvärd har du ett välkomnande sätt, ett sinne för ordning och reda samt en förmåga att skapa en positiv stämning hos såväl kunder som kollegor.
Vi söker dig som:
Värnar om dina medlemmars hälsa och agerar tillsammans med dina kollegor för att ge dem den stöttning och inspiration de behöver för att lyckas i sin träning. Inte minst genom Medleys produkt "Träningsresan", som ger nya medlemmar just den start på sitt medlemskap som de behöver.
Brinner för träning & hälsa
Är en driven, ansvarstagande och självgående person
Har en god förmåga att skapa kontakt och bygga långsiktiga relationer
Är strukturerad, engagerad, målmedveten och har en god planeringsförmåga
Är en positiv, social, ödmjuk och prestigelös person
Är flexibel med arbetstider och vill jobba både kvällar och helger.
Vi erbjuder dig:
Ett roligt och inspirerande arbete i ett expansivt företag, med goda möjligheter till personlig utveckling
Engagerade, stöttande och erfarna kollegor med ett gemensamt fokus
För rätt person finns även möjlighet att få hålla gruppträningspass, vara aktiv och hjälpa kunderna i våra gym, utbilda sig till simlärare för alla våra olika typer av kurser
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från träningsverksamhet så som gym, gruppträning eller simhall, simskola samt tidigare arbetat med service och/eller försäljning.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Innan anställningskontrakt kan skrivas kommer ett sim- och livräddningstest att utföras på plats i anläggningen.
I arbetet ingår:
Receptions- och cafètjänst
Försäljning av medlemskap
Stödja våra medlemmar i deras träningsresa
Badbevakning
Bemanning gym
Gruppträning
Simlärare
Lokalvård
Kundservice
Information om tjänsten:
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad 75 %
I slutet av augusti eller enligt överenskommelse
I tjänsten ingår kvälls- och helgarbete. I samband med rekrytering begär vi utdrag ur polisens belastningsregister. Vi har kollektivavtal och är anslutna till Almega Tjänsteföretagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905872-2052371". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medley Holding AB
(org.nr 556653-2734), https://jobbahos.medley.se
Klövervägen 1 (visa karta
)
439 71 FJÄRÅS Arbetsplats
Medley Kontakt
Susanne Andersson susanne.andersson@medley.se 010-4107222 Jobbnummer
9963305