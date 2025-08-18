Backofficemedarbetare till Kebomed
2025-08-18
Kebomed är ett europeiskt bolag som marknadsför och distribuerar medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar. Idag är de verksamma i 10 länder i Europa med huvudkontor i Köpenhamn. Bolaget erbjuder en produktportfölj som har ett brett utbud av kirurgisk utrustning, implantat och apparater. Kebomeds produktspecialister är specialiserade inom respektive område för att på bästa sätt kunna erbjuda kompetent rådgivning. Kebomeds medarbetare arbetar utifrån gemensamma värderingar gällande ansvar, engagemang, professionalism och trovärdighet.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Kebomed. Dina arbetsuppgifter
I rollen som backofficemedarbetare tillhör du ett team om tre personer. I ditt dagliga arbete ansvarar du för kundtjänstfunktionen där du tar emot inkommande ärenden via mejl och telefon. Därtill stöttar du den svenska marknadens säljare och produktspecialister genom ordermottagning, orderläggning och övrig administration. Övriga administrativa uppgifter inkluderar till exempel uppföljning av fakturor, reklamationshanteringar och administration av in- och utgående leveranser inför särskilda mässor och utställningar. Vidare har du löpande kontakt med internationella supportfunktioner inom företaget, exempelvis ekonomi- och IT-avdelningar samt huvudlagret i Danmark. Du kommunicerar därigenom delvis på engelska i ditt dagliga arbete. Ditt administrativa arbete utförs i affärssystemet Microsoft Dynamics AX.
Hantera inkommande kundtjänstärenden via mejl och telefon
Administrativt ansvar kopplat till orderhantering, ekonomi och leveranser m.m.
Stötta den svenska marknadens produktspecialister i övriga administrativa ärenden
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Några års erfarenhet av liknande arbete inom kundtjänst eller administration
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
God dator- och systemvana
Tidigare erfarenhet av medicinteknisk bransch är meriterande
Viss erfarenhet inom offentlig upphandling, kvalitet och miljöarbete är meriterande
Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en prestigelös och ansvarstagande person som förstår vikten av ett fungerande samarbete och samspel i ett mindre team. Mot bakgrund av branschen och dess karaktär ser vi även att du är en trygg och medveten person som förstår syftet och seriositeten i de produkter som Kebomeds kunder förlitar sig på. Med vidare hänvisning till mängden kontaktytor och administrativa uppgifter ser vi att du är en servicemedveten, noggrann och strukturerad person med goda kommunikativa förmågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Upplands-Väsby
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
