Backoffice- & Säljsupport

Bråviken Bil AB / Backofficejobb / Norrköping
2026-07-14


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Det här är en proaktiv roll där du arbetar nära både kunder, säljteam och verkstad – främst via telefon och mejl. Du blir en nyckelperson som driver kunddialogen framåt och säkerställer att hela flödet fungerar smidigt, från första kontakt till avslutad affär eller verkstadsbesök.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Boka service och planera verkstadens arbete
Skapa arbetsorder och samordna med tekniker
Följa upp ärenden och hålla kunder löpande uppdaterade
Stötta säljavdelningen i leveransprocesser

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
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E-post: robert.erlandsson@bravikenbil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bråviken Bil AB (org.nr 556902-9225), https://www.bravikenbil.se
Linnégatan 22 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Kontakt
Robert Erlandsson
robert.erlandsson@bravikenbil.se
0790766466

Jobbnummer
10002203

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