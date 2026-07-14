Backoffice- & Säljsupport

Det här är en proaktiv roll där du arbetar nära både kunder, säljteam och verkstad – främst via telefon och mejl. Du blir en nyckelperson som driver kunddialogen framåt och säkerställer att hela flödet fungerar smidigt, från första kontakt till avslutad affär eller verkstadsbesök. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Boka service och planera verkstadens arbete Skapa arbetsorder och samordna med tekniker Följa upp ärenden och hålla kunder löpande uppdaterade Stötta säljavdelningen i leveransprocesser