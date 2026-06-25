Backoffice & Support för mobiloperatör
Fibio Nordic AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-06-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad person till vår kundtjänst. Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara det första kontakten för våra kunder och ansvara för att ge dem bästa möjliga service. Din huvudsakliga roll kommer att vara att besvara inkommande samtal, lösa eventuella problem. Du kommer även arbeta med administrativa uppgifter..
Vi letar efter dig som är en problemlösare och trivs i en dynamisk miljö. Du är strukturerad, ordningsam och har en passion för att skapa nöjda kunder.
Vi kommer att utbilda dig i flera olika arbetsmoment både inom backoffice och support.
Vi erbjuder en varierande arbetsdag med möjlighet att utvecklas och anpassa arbetsuppgifterna efter dina styrkor. Om du är redo att anta utmaningen och trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik, så är detta jobbet för dig. Ansök idag och bli en del av vårt härliga team! Publiceringsdatum2026-06-25Profil
För att vara aktuell för tjänsten skall du tala flytande svenska och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbeten med mycket kundkontakt, dock är det inget krav så länge du har rätt vilja och driv till att lära dig.
Kravprofil
• Har minst gymnasieutbildning
• God svenska i skrift och tal.
• Möjlighet att börja inom en månad.
• Mycket god kommunikationsförmåga.
• En stark vilja att lära och utvecklas.
Om oss Fibio är en av Sveriges snabbast växande mobiloperatörer. Vi erbjuder telefoni till både privatpersoner och företag.
Fibio är unika på svenska marknaden bland annat genom vår 100% nöjd kund garanti vilket innebär att vi ger våra kunder ett antal löften för att de ska bli nöjda kunder hos oss.
Vi är stolta över vårt toppbetyg på Trustpilot och slår redan idag många av de större telefonoperatörerna på fingrarna. Men vi är inte nöjda och vill bli ännu bättre. Därför söker vi dig!
Vad erbjuder vi?
En marknadsmässigt månadslön plus provision.
Bekväma arbetstider (mån-fredag 08:00-17:00)
Möjligheten att klättra till högre tjänster inom bolaget
Tjänsten tillsätts löpande. Sök därför tjänsten så snart som möjligt!
I samband med våra rekryteringsprocesser begär vi alltid utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1846931-2070393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
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252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Fibio Jobbnummer
9978507