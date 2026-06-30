Backoffice Manager till Kapitalförvaltning
Capega AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-06-30
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Till vår kund som är en välkänd aktör i finansbranschen rekryterar Capega en Backoffice Manager till bolagets kapitalförvaltning. Du kommer att axla en central roll i bolaget samt vara med och forma bolagets backoffice under en tillväxtresa. Bolaget sitter i fina lokaler i centrala Stockholm.
Arbetsbeskrivning I rollen som Backoffice Manager kommer du att ansvara för att säkerställa en effektiv, korrekt och kontrollerad administration av bolagets värdepappersrörelse, depåverksamhet och transaktionsflöden.
Du är processägare för bolagets backoffice och ansvarar för att utveckla, dokumentera och bedriva dessa i enlighet med regulatoriska krav, interna styrdokument och verksamhetens kvalitetsmål. Du kommer även att etablera, utveckla och följa upp processer, rutiner, systemstöd och kontroller inom ansvarsområdet samt samordna, utveckla och följa upp det dagliga arbetet inom backofficefunktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga backofficeverksamheten, inklusive orderhantering, settlement, likvider, depåadministration, avstämningar och corporate actions
Säkerställa korrekt rapportering av transaktioner och skatt samt hög kvalitet i register- och kunddata
Äga, utveckla och dokumentera backofficeprocesser, rutiner och interna kontroller
Identifiera och hantera operativa risker, incidenter och kontrollbrister samt säkerställa efterlevnad av interna regelverk och externa krav
Driva förbättringsinitiativ, digitalisering och automatisering för att skapa effektiva processer
Kravställare gentemot interna och externa systemleverantörer
Samordna och prioritera det dagliga arbetet inom backoffice samt vara ett operativt stöd till kollegor
Samarbeta nära Operations, Förvaltning, IT, Compliance, Risk och externa leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och effektiva processflöden
Kompetenskrav & erfarenhet Vi söker dig som har en akademisk examen från universitet eller högskola inom ekonomi, gärna med inriktning mot finans. Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom backoffice, med fokus på clearing och settlement, från bank, värdepappersbolag eller kapitalförvaltning.
Du har ett stort intresse för system och processer samt en god administrativ förmåga med hög noggrannhet och struktur i ditt arbetssätt. Vidare är du analytisk, ansvarstagande och trivs i en roll där du driver förbättringar och säkerställer effektiva arbetsflöden.
Vi ser gärna att du har potential och ambition att på sikt utvecklas i en ledande roll. Du har därför god samarbetsförmåga, ett naturligt ansvarstagande och förmåga att skapa förtroende hos kollegor och andra intressenter.
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan via länken nedan. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du ansöker så snart som möjligt.
Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Ida-Maria Rundén på ida-maria.runden@capega.se
eller 070 871 48 41.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7990227-2077199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capega AB
(org.nr 559163-0016), https://capega.teamtailor.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Capega Jobbnummer
9984755