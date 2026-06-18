Backluraskolan söker dig - vikarierande lärare till förskoleklass
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2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Backluraskolan är en F-6 skola med ca 460 elever och ca 70 medarbetare. Skolan ligger i ett naturskönt område i Hässelby norra villastad.
På Backluraskolan finns nyfikna elever, kompetenta medarbetare och ett stort engagemang för att utveckla undervisningen. En styrka i organisationen är det kollegiala lärandet och det gemensamma engagemanget och drivkraften som finns för att utveckla verksamhetens olika delar. Det finns väl inarbetade rutiner och en god struktur på skolan.
Vi har eget tillagningskök och en inspirerande skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Vi lägger stor vikt vid att få in mer rörelse i elevens hela dag.
Vi har en välfungerande elevhälsa och en god samverkan mellan skolans olika verksamheter. I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi en trygg miljö för våra elever, en trygghet som sedan är grunden för inlärning. Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna skolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sin egen förmåga.
Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Backluraskolan tillsammans med oss, välkommen med din ansökan!
Backluraskolan, F–6 - Stockholms stad (grundskola.stockholm) Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår mentorskap för ca 25 elever och du kommer undervisa i förskoleklass. Du kommer att samplanera tillsammans med övriga lärare i årskursen som består av totalt två paralleller. Du kommer att samverka med fritidspersonal under skoldagen. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår det att du planerar, genomför, utvärderar samt säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna över hela skoldagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i samtliga teoretiska ämnen på lågstadiet. T
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du är skicklig på att möta elevernas behov av ledning och stimulans samt extra anpassningar. Du varierar undervisningen och utgår från elevernas olika kunskapsnivåer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.
Läs mer på pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Brunklövergränd 12 (visa karta
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165 78 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 7, Kontakt
Linnea Christiansdotter, Sveriges lärare Linnea.Christiansdotter@edu.stockholm.se Jobbnummer
9970509