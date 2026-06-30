Backendutvecklare till Data- och analysplattform
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-30
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vårt uppdrag är att utveckla, driftsätta och vidareutvecklare AI- och datalösningar för hela Västra Götalandsregionen. Vi samarbetar med andra interna team inom exempelvis UX och testning för att, med utgångspunkt i verksamhetens behov, fullfölja kedjan från data, via modellutveckling och systemutveckling, till applikation.
Enhet Data- och analysplattform söker nu en Backendutvecklare som vill bidra till utvecklingen av informationslösningar för att ta datadrivna beslut inom Västra Götalandsregionen.
I den här rollen arbetar du med att utveckla och förvalta datalösningar som stödjer verksamhetens analys- och beslutsarbete.
Ditt uppdrag
Du kommer att vara en del av ett utvecklarteam (systemutvecklare) som möjliggör uppföljning, planering, styrning och analys genom att tillgängliggöra vårdinformation i VGR. Teamet ansvarar för att hämta in och integrera data, modellera och strukturera samt skapa underlag för analys genom hög datakvalitet och informationssäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar modellering, transformering och strukturering av data samt utveckling av kundanpassade lösningar. Vi arbetar i team med agila arbetssätt där vi kontinuerligt förbättrar våra lösningar tillsammans.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett intressant arbete på en förändringsinriktad och dynamisk arbetsplats, där du som medarbetare har möjlighet att bidra till utvecklingen och skapa mervärde för verksamheten.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.
Som Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter samt att få arbeta i teknikens framkant.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande
Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling inom BI-/analysområdet
Erfarenhet av arbete med informationslösningar i komplexa miljöer
Goda programmeringskunskaper i MS SQL inklusive SSIS
Erfarenhet av att designa och bygga tabulära modeller i SSAS
Erfarenhet av systemutveckling i större organisationer
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenskaPubliceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har god förmåga att dra relevanta slutsatser. Du tycker om att samverka med kollegor och andra professioner och har samtidigt en förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Under semesterperioden, veckorna 27-31, kommer det vara en paus i rekryteringsprocessen. Välkommen med eventuella frågor kring tjänsten igen den 3 augusti.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Data och Analys, Data- och analysplattform Kontakt
Kjell Abrahamsson, Enhetschef 0765-264851 Jobbnummer
9985982