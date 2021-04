Backendutvecklare med passion för Python - Friday Väst AB - Datajobb i Göteborg

Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg2021-04-08Vill du bli nästa pusselbit i Stena Lines digitala transformationsresa? Vill du bidra till en mer hållbar framtid? Nu söker vi en backendutvecklare med fokus på Python till Stena Lines avdelning för Transformation.OM TJÄNSTEN:Friday söker för Stena Lines räkning en passionerad och innovativ utvecklare som brinner för Python och som vill vara en del av digitaliseringsresan dem har framför sig. Avdelningen Transformation på Stena Line ansvarar för den digitala utvecklingen av Stena Lines fartygs- hamn- och terminaldrift. De bygger till exempel produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och minskar bränsleförbrukningen på fartygen.Här får du möjligheten att vara med och utveckla produkter utan stor legacy och med fokus på moderna tekniker. I denna roll kommer du med din utveckling att bidra till vår planets hållbarhet.I teamen arbetar de enligt Scrum med korta sprintar och tät dialog med slutanvändare.Stena Line drivs av teknik och nya digitala tillvägagångssätt och utvecklar verksamheten för att skapa resultat som är viktiga för deras kunder. Deras mål är att leverera sömnlösa kundupplevelser på mer relevanta, tillgängliga och hållbara sätt. Om du vill vara en del av en spännande utvecklingsresa med stora visioner för framtiden är detta ett utmärkt tillfälle!Du kommer ingå i Travel-teamet som arbetar med digital transformation bygger om och moderniserar bokningssystemet från grunden med en modulär design. Vi letar efter någon som är redo att vara en del av en spännande resa genom domänen och verkligen vill bidra!VI SÖKER DIG SOM:Vi tror att du är en passionerad utvecklare som brinner för att skapa produkter med hög kvalité. Du ser dig själv som en innovativ och anpassningsbar person med ett öppet sinne. Du ser det som en häftig utmaning att vara med och utveckla lösningar som bidrar till branschens digitalisering och en mer hållbar framtid.Antingen är du nyexaminerad med relevant arbetslivserfarenhet parallellt med dina studier alternativt har du något eller några års relevant erfarenhet.Vill du vara med och ha handen i hela stackens syltburkar uppmuntras det på Stena Line. Här finns det möjlighet att lära sig från duktiga personer längs hela utvecklingsstacken.Det allra viktigaste är att du har god kunskap och passion för Pythonutveckling. Har du ytterligare kunskap i teamets resterande teknikstack är det ett stort plus;React frontend, Python backend, Git, CI/CD, Kubernetes, REST API's and Async IO)Modern CI/CD utveckling och testautomationHos Stena Line betyder din personlighet lika mycket som din förmåga att programmera. Därmed kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du ha en innovativ inställning, vara öppen för nya utmaningar och snabbt ha förmågan att anpassa dig till nya förhållanden. Du är en sann "agil-troende" utvecklare, motiverad med en positiv attityd.Du är engagerad, vet hur du samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål och tycker om att dela din kunskap till andra. Du drivs av att leverera värde till verksamheten och skapa resultat. Som person är du ödmjuk och har en passion för att dela din kunskap och ditt arbete med resten av teamet. Travel är ett mångsidigt team som har kul tillsammans, och de njuter alltid av ett gott skratt!OM FÖRETAGET:As the leader of sustainable shipping, Stena Line has Europe's most comprehensive route network focusing on transportation of both passengers and freight. We have over 4300 employees in our Stena Line family across Scandinavia, around the UK and the Baltics, making a contribution to our company. We believe it is up to us where we want to go next and how far we want to go. The journey starts with us.Working at Stena Line means having a safe and stable workplace and a great work-life balance. We are committed to maintaining and developing a sustainable working environment, free from harassment, that gives equal opportunities to everyone. We embrace equality, diversity and inclusion - and welcome all applicants. Read more about Stena Line here.OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday men med ambition att du på sikt blir anställd direkt hos Stena Line, förutsatt att alla parter är nöjda.ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigtStart: Omgående alternativt till/efter sommarenPlacering: Centralt i GöteborgRekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se Lön: Fast månadslönAnsök genom att klicka på länken nedan. OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månader eller längre2021-04-08Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-08Friday Väst AB5678861