Backend-utvecklare till spelföretag - Elkab Studios AB - Elektronikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Elkab Studios AB

Elkab Studios AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-14Brinner du för concurrency, funktionalitet och skalbarhet?Vi är ett litet team skickliga utvecklare som jobbar på ELK Studios spelplattform, och vi letar just nu efter en erfaren utvecklare som kan hjälpa oss bygga ut plattformen och vidareutveckla den med nya funktioner. Du kommer vara involverad i arkitekturella beslut och hjälpa oss nå nya höjder i plattformens prestanda. Vår plattform består av en blandning av både nya idéer och beprövade verktyg.Med en passion för innovation och att leverera ny funktionalitet kommer du hjälpa oss evolvera vår plattform, och säkerställa att vi fortsätter utveckla exceptionella casinospel.AnsvarsområdenUtveckling av backend-tjänster som hanterar höga volymer av transaktionerRESTful API-design för backend-tjänsterInnovation inom nya casinoprodukterSäkerställ att hög kvalitet upprätthålls på leveranserKunskapsspridning både inom teamet och inom företaget2021-04-14Utveckling av system som hanterar höga volymer av transaktioner, minst 5 årDokumenterad erfarenhet av concurrency patterns och trådsäker kodStarka analytiska förmågor och fokus på problemlösningEn pragmatisk "doer"-attitydVärdefulla egenskaperErfarenhet av utveckling i C / C++ eller Go (golang)Design och optimering av databasschemaBekväm med att använda sig av GNU-verktygFull-stack-förståelseGod kommunikatörNoggrann och metodiskVi erbjuderEn plats i ett kreativt team med fokus på hög kvalitetEn öppen arbetsplats med möjligheter att växaCentralt beläget kontor i Stockholms centralstationMarknadsmässig lön och förmånerLåter det här som du? Skicka en ansökan till careers@elk-studios.com med titeln Backend Developer. Vänligen bifoga ditt CV och svar på följande frågor:Vilket är ditt favoritprogrammeringsspråk? Varför?Vilket är ditt favorit-GNU-verktyg / kommando? Varför?Favoriteditor att koda i? Vad är det som gör den unik?Sista dag att ansöka är 2021-05-14Elkab Studios ABCentralplan 1511120 Stockholm5690175